Celebrato l'Anno nuovo con il Gruppo Alpini di Quart

Nel suggestivo scenario dell'oratorio Valsainte, il Gruppo Alpini di Quart ha mantenuto la tradizione di accogliere il nuovo anno in una cornice di contemplazione e fratellanza, unendosi agli Alpini e agli amici associati in una celebrazione che si lega strettamente alle radici spirituali e all'identità alpina della regione.

Il Beato Emerico, figura storica che si ritirava in preghiera proprio in questo luogo fin dalla metà del XIII secolo, ha ispirato l'incontro mattutino del 1° gennaio 2024. Con la solennità di una preghiera e la lettura della Preghiera dell'Alpino, si è voluto rinnovare i valori fondamentali di solidarietà e pace, principi su cui gli Alpini si fondano, e ricordare con onore tutti i compagni Alpini che hanno lasciato questo mondo.

Questo gruppo, oltre alla celebrazione di tali momenti significativi, si impegna attivamente lungo tutto l'anno nella tutela e cura dell'ambiente montano. La loro dedizione si manifesta nel costante impegno di mantenere pulito e ordinato il sentiero che circonda l'oratorio del Beato Emerico, un atto che rafforza il legame profondo con la natura e l'alpinismo.

Ma non è tutto: l'impegno del Gruppo Alpini di Quart va oltre la cura ambientale. Si è reso protagonista di iniziative di restauro e manutenzione, come la recente opera di riparazione straordinaria del tetto, garantendo così la preservazione di questo luogo speciale. Inoltre, nell'edizione di Quart a pià del 2019, hanno donato alla comunità di Quart e ai visitatori del sentiero una "panchina degli Alpini", posizionata strategicamente in un punto panoramico, offrendo così un luogo di riposo e contemplazione all'ombra della maestosità alpina.

Un plauso speciale va al Capogruppo Bruno Pallua e a tutti gli Alpini che hanno mantenuto fede alle loro promesse, dimostrando impegno e dedizione alla valorizzazione della montagna e dei valori che essa rappresenta.

Questa celebrazione dell'Alpinità, permeata di spiritualità e impegno pratico, conferma la forte connessione tra l'alpinismo, la comunità locale e la sacralità dei luoghi, riflettendo l'animo generoso e solido degli Alpini di Quart, custodi instancabili dell'eredità alpina.