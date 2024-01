GLI AUSPICI DI JEAN DONDEYNAZ PER IL 2024

Con l'inizio di questo nuovo anno, desidero porgere i miei più sentiti auguri a voi e alle vostre famiglie, in rappresentanza di tutta la famiglia della CISL Valle d'Aosta.



Il passato anno ci ha posto di fronte a sfide e cambiamenti senza precedenti. Insieme abbiamo affrontato momenti di incertezza, adattamento e crescita, dimostrando la nostra resilienza e la nostra capacità di reagire positivamente alle avversità.



Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro impegno costante, la vostra dedizione e il vostro contributo significativo alla crescita e al benessere della nostra comunità. Siete voi, lavoratori valorosi e determinati, che avete reso possibile il progresso e il successo della nostra società.



Il nuovo anno si prospetta come una tela ancora da dipingere, piena di opportunità e sfide. La CISL Valle d'Aosta sarà al vostro fianco, come sempre, per sostenervi nel percorso lavorativo, per garantire il rispetto dei vostri diritti e per promuovere condizioni di lavoro dignitose e giuste.



La vostra professionalità e il vostro impegno costituiscono la linfa vitale della nostra economia e della nostra società. Continueremo a lottare per difendere i vostri interessi e per costruire un ambiente lavorativo che valorizzi il vostro talento e il vostro impegno.



Auguro a ciascuno di voi un anno nuovo colmo di soddisfazioni personali e professionali, di salute, prosperità e successo in ogni vostra iniziativa. Che il 2024 sia un anno di crescita, realizzazione e solidarietà, in cui insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti.



Vi ringrazio per la vostra fiducia e vi assicuro il nostro impegno costante a favore del mondo del lavoro.



Con i più cordiali auguri di un felice e proficuo anno nuovo.



Cordiali saluti,



Jean Dondeynaz

Segretario Generale

CISL Valle d'Aosta