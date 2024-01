GLI AUGURI DI 50&PIU' AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO

In questo momento speciale, desidero rivolgere i miei più sinceri auguri a tutti voi, colmi di gratitudine e apprezzamento per il vostro impegno instancabile nel corso di quest'anno.



L'associazione 50&Più VdA si unisce per celebrare il vostro impegno e la vostra dedizione nel mondo del commercio. Il vostro costante impegno, la vostra creatività e la vostra passione sono il cuore pulsante di un tessuto economico che costituisce la spina dorsale della nostra comunità.



Siete la linfa vitale che anima il panorama commerciale, portando vita, colore e opportunità nelle strade e nelle piazze della nostra regione. Il vostro impegno quotidiano nel soddisfare le esigenze della nostra comunità non può essere sottostimato.



Il 2023 è stato un anno di sfide e di cambiamenti, ma grazie alla vostra resilienza e alla vostra capacità di adattamento, avete dimostrato di essere dei veri pilastri del nostro sistema economico locale. Le difficoltà che avete affrontato sono state numerose, ma è proprio attraverso la vostra determinazione e il vostro spirito intraprendente che avete saputo superare tali ostacoli.



Inoltre, desidero sottolineare l'importanza della vostra presenza attiva all'interno delle nostre istituzioni locali e nazionali, in quanto il vostro contributo è fondamentale per influenzare politiche e decisioni che riguardano direttamente il mondo del commercio e dei pensionati.



Vi esorto a continuare a coltivare la solidarietà e a lavorare uniti, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per il mondo del commercio e per coloro che hanno dedicato la loro vita al lavoro.



Auguro a ciascuno di voi, insieme alle vostre famiglie, un sereno e gioioso periodo festivo, colmo di pace, felicità e prosperità. Che il nuovo anno possa portare con sé nuove opportunità, successi e realizzazioni in ogni vostra attività.





Con i più sinceri auguri di un felice e proficuo anno nuovo.



Cordiali saluti



Pericle Calgaro

Presidente di 50&Più VdA