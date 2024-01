Cani e gatti in cerca di affetto e serietà

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta.

I molti simpatici ospiti del canile\gattile di Piera sperano che il nuovo anno garantisca loro l'agognato focolare amorevole. Tra loro, segnaliamo con : l'irresistibile Lucky, un delizioso meticcio di taglia media, bianco e nero, classe 2010, in struttura dal 2016. E' disposto ad amare chiunque sappia rispettare con cura i suoi spazi, i suoi spazi e la sua dignità, magari offrendogli un bel giardino in cui sgambettare. Parlate di lui con: Franca, cell. 335 421007.

L'irrinunciabile Pucci, un bel meticcio bianco e nero di taglia media, classe 2014, in struttura dal 2021. Non ama troppo gli approcci diretti. E' sano e bello, un nonnetto tutto pepe. Per informazioni, chiamate Claudia: cell. 338 3837404