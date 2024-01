Les vœux du président du Conseil valdôtain pour 2024

Le 2023 a été particulièrement exigeant pour tous", déclare le président Alberto Bertin. Il a été fortement marqué sur le plan international par des scénarios de guerre tragiques, qualifiés de manière efficace par le pape François comme "la troisième guerre mondiale morcelée", engendrant destructions et crises humanitaires, rappelant des époques que nous pensions dépassées. Malgré ce contexte général, il est impératif de regarder vers l'année à venir avec responsabilité et espoir, en tirant profit des leçons du passé et de l'expérience acquise dans le présent. La célébration récente du 80e anniversaire de la Charte de Chivasso, non seulement jette les bases de notre autonomie spéciale, mais envisage également une coexistence stable et durable, fondée sur les principes du fédéralisme au niveau européen. Avec cet esprit, nous devons être capables de regarder vers le passé tout en actualisant et renouvelant les raisons de notre autonomie, démontrant une autonomie responsable, ouverte à la participation démocratique et capable de répondre efficacement aux besoins de la communauté et de notre époque, essentielle pour une légitimation constante et effective de notre autonomie.

"2024 sera également l'année des élections européennes", poursuit le président. Un moment fondamental de participation démocratique, car de son issue dépendra le cadre politique institutionnel des prochaines années, avec des conséquences directes au niveau de l'Union et des répercussions plus ou moins directes également sur nos territoires et notre communauté. Un autre défi crucial sera lié au changement climatique. Un défi mondial concernant directement l'écosystème alpin et nos montagnes. C'est pourquoi il sera de plus en plus important d'organiser notre société de manière à lui permettre d'exister à long terme, dans une perspective de développement authentiquement durable pour les générations futures. En regardant vers 2024, avec espoir, je vous exprime mes meilleurs vœux pour une bonne année, de paix et de sérénité."