Anche i ricchi litigano

Una storia, quella pubblicata da quotidinano on linea Laprimalinea.it, che sembra uscita dalle pagine di un romanzo di intrighi e mistero si sta svelando nella sontuosa villa di Saint-Vincent, una residenza moderna legata all'antica dinastia aristocratica lombarda dei Zorli. Il fu Conte Alberto Zorli di Bagnacavallo, un membro fondatore del prestigioso Casino de la Vallée di Saint-Vincent nel 1200, è al centro di una controversia intricata e ambigua che coinvolge la sua discendenza.

Secondo quanto scrive Patrizio Gabetti, tutto è venuto alla luce grazie a una lettera che è giunta in redazione da una fonte affidabile e certa. Questa lettera è stata scritta da Alberto Papini Zorli, nipote settantunenne dell'omonimo conte, ed è indirizzata all'ufficio legale di una casa d'aste. Alberto è figlio di Camilla Zorli e di Renzo Papini, noto Presidente del Grand Hotel Billia e della società di gestione Saiset quando il casinò versava fior di milioni alla Regione Valle d'Aosta e organizzava eleganti feste.

La famiglia conta anche una sorella, Ilaria, medico in Lombardia, e un fratello, Tristano, imprenditore. Un altro fratello, Ruggero, impiegato al Casino, è purtroppo deceduto alcuni anni fa.

Il contenuto della lettera è stato definito da alcuni come oscuro, ma sicuramente chiaro per chi è coinvolto nella vicenda. Alberto accusa sua madre, Camilla Zorli-Papini, di aver venduto in modo improprio alcuni beni appartenuti a suo nonno, il Conte Alberto Zorli.

Le vendite coinvolgono gli arredi della villa di Saint-Vincent, una dimora che fu costruita e abitata dalla famiglia Zorli, ma sembra che beni provenienti dall'ex appartamento di famiglia a Monza, via Ponchielli 44, possano essere messi in vendita in futuro. Alcuni di questi beni sono addirittura registrati presso le Belle Arti di Milano, ma sono stati spostati senza alcuna comunicazione all'ufficio di Milano competente.

Alberto spiega che sua madre, ormai novantenne e incapace di seguire movimenti e vendite dei beni di famiglia, non ha ottenuto l'amministrazione di sostegno necessaria. Inoltre, la prematura morte di suo fratello Ruggero, a suo dire, potrebbe essere stata influenzata dall'alienazione dei beni e della villa di famiglia.

Questo dramma familiare - sempre secondo il sito web - ha spinto Alberto a intraprendere una battaglia per il recupero non solo del patrimonio familiare, ma anche del suo significato affettivo e umano. Egli coinvolge ora diverse persone interessate ai beni e all'eredità culturale ed economica della famiglia Zorli.

La lettera fa anche riferimento alla misteriosa situazione di sua madre, che nonostante abbia ereditato ingenti ricchezze da suo padre Alberto Zorli, tra cui capitali esteri e appartamenti a Montecarlo, risiede attualmente in un modesto bilocale a Milano. A quanto pare, sua madre afferma di vivere lì per essere vicina alla figlia Ilaria, medico di famiglia, ma sembra che nessuno sia stato in grado di incontrarla, nemmeno Alberto.

Infine, la lettera menziona il coinvolgimento di suo fratello Tristano in transazioni di beni familiari con individui sospetti, il cui coinvolgimento nelle vendite solleva dubbi. Alberto afferma di aver presentato una dettagliata denuncia alle Guardie di Finanza di Milano e ad altre autorità competenti.

In tutto ciò, il nome della Casa d'Aste Ponte è stato tirato in ballo, poiché Alberto chiede loro di sospendere tutte le vendite future dei beni della famiglia Zorli-Papini, programmate o meno. Mentre le denunce penali sono state confermate presso alcune sedi giudiziarie, il mistero e gli intrighi attorno a questa saga familiare continuano a emergere, offrendo un'affascinante prospettiva sulla vita di una dinastia aristocratica e i suoi segreti nascosti.