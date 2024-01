Gli auguri del Presidente del Consiglio Valle per il 2024 - VIDEO

«Il 2023 è stato particolarmente impegnativo per tutti - dice il Presidente Alberto Bertin -. Condizionato pesantemente sul piano internazionale da tragici scenari di guerra, efficacemente definiti da Papa Francesco come "la terza guerra mondiale a pezzi" che, con le distruzioni e le crisi umanitarie che portano con sé, fanno tornare alla memoria epoche che pensavamo ormai superate. Ma, proprio in un quadro generale come questo, è doveroso guardare all'anno che verrà con responsabilità e con speranza, facendo tesoro delle lezioni apprese nel passato e dell'esperienza maturata nel presente. È di poche settimane fa la celebrazione dell'80esimo anniversario della Carta di Chivasso, che non solo pone le basi della nostra autonomia speciale, ma che guarda anche ad una convivenza stabile e duratura, basata sui principi del federalismo, a livello europeo. Con questo spirito, dovremo avere la capacità di guardare al passato ma anche di attualizzare e rinnovare le ragioni della nostra autonomia, dando prova di un'autonomia responsabile, aperta alla partecipazione democratica e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze della comunità e del nostro tempo, essenziale per una costante ed effettiva legittimazione del nostro essere autonomi.»

«Il 2024 sarà anche l'anno delle elezioni europee - prosegue il Presidente -. Un momento fondamentale di partecipazione democratica, perché proprio dall'esito si determinerà il quadro politico istituzionale dei prossimi anni, con conseguenze dirette a livello di Unione e con ripercussioni più o meno dirette anche sui nostri territori e sulla nostra comunità. Altra sfida determinante sarà quella legata al cambiamento climatico. Una sfida globale che interessa direttamente l'ecosistema alpino e le nostre montagne. Ecco perché sarà sempre più importante organizzare la nostra società in modo da consentirle di esistere a lungo termine, in un'ottica di sviluppo autenticamente sostenibile che guardi alle generazioni future. Guardando al 2024, con speranza, vi esprimo i miei migliori auguri di un buon anno nuovo, di pace e serenità.»