La Tchambra des Diputâts al aprova on otche del Liga so la cultura franco-provenzala

Lega Vallée d'Aoste a acueilli avouéc grant satisfaccion l'aprovacion de l'Otche, a la signature du députâ de la Lega, Alessandro Giglio Vigna, en introdusent por la promié fô la lengoua y la cultura franco-provenzala dens lo debat parlamentèro. "Cet Otche tèmoigne, encô na fô, de l'atencion de la Lega totes les spetse linguistiques et culturèles de notre Règion," declaere la senatritsa Nicoletta Spelgatti, marquand lo sôten des diputâts de la Lega por sostenir les particularitês territorialês.

"L'aprovacion de l'Otche de la Lega engâja lo governo a intraprene on pércours por istituir on fôndo dedicâ a la plena valorizacion de la lengoua y de la cultura franco-provenzala," coment l'onorâbl Giglio Vigna, prumèr signator de l'Otche.

"La proteccion des divèrsitês linguistiques et lo manteniment des lengoues minoritères sont des condicions fondamentâles por la salvaguardia du patrimouèni culturâl italian dens sa divèrsitât et son ligâm avouéc les territouères. Avouéc cet Otche, on vôdjem avouèr un pércours por donar plena realizacion, per c'que regarda lo franco-provenzal, al dictât de l'articlo 6 de la Costitucion en garantissènt ona proteccion positiva por conservar et proietar avouéc intencion al futur lo nôtre patrimouèni linguistico et culturâl."