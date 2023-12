Dal deputato valdostano astensione strategica e impegno focalizzato per le Minoranze nella Legge di Bilancio

Il deputato della Valle d'Aosta, FRanco Manes, cone le sue inziative, insieme alla componente delle minoranze linguistiche, ha portato a un voto di astensione finale alla Camera dei Deputati sul Bilancio dello Stato, evidenziando preoccupazioni significative sulla gestione complessiva della manovra finanziaria.

Le critiche di Manes hanno riguardato soprattutto la limitazione del dibattito parlamentare, che ha compromesso la natura stessa del bicameralismo paritario, un principio cardine della democrazia italiana. L'accelerazione dei tempi di lavoro nella Camera ha impedito un confronto più approfondito e una valutazione esaustiva della legge di bilancio, sollevando dubbi sull'effettiva qualità del processo decisionale.

Franco Manes

Nonostante l'astensione sul voto finale, Manes ha ottenuto importanti risultati attraverso l'approvazione di tre Ordini del Giorno di particolare rilevanza per la Valle d'Aosta.

In particolare, l'ODG sui Lavoratori Frontalieri ha affrontato le preoccupazioni sollevate da disposizioni nella legge di bilancio relative all'obbligo per i lavoratori frontalieri di contribuire al Servizio Sanitario Nazionale a partire dal 2024. Manes si è impegnato affinché il Governo collabori con le regioni per identificare misure efficaci per incentivare i lavoratori a rimanere nelle loro regioni d'origine. Questo impegno include proposte di benefici fiscali specifici, soprattutto per il personale sanitario, al fine di valorizzare le competenze delle regioni di frontiera. Manes ha sottolineato l'importanza di questo impegno per il futuro dei lavoratori frontalieri valdostani, proponendo un equilibrio tra lo Stato che fornisce risorse finanziarie e la regione che promuove il ritorno delle professionalità valdostane nel territorio.

Altrettanto rilevante è stato l'ODG sulla Tutela del Franco-Provenzale, che ha richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità di proteggere e valorizzare questa lingua minoritaria. Nonostante esistano già disposizioni legali in merito alla conservazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze storiche, questo ODG ha enfatizzato la necessità di estendere ulteriormente tali misure, soprattutto nel settore scolastico e sociale, per garantire la piena attuazione delle tutele costituzionali per le minoranze linguistiche. Manes ha sottolineato l'importanza di riconoscere e valorizzare la lingua minoritaria, anche rafforzando la proposta di legge presentata nel 2022 sulla ratifica della carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

Un terzo ODG ha concentrato l'attenzione sullo Sviluppo delle Aree Montane e Interne, rivolgendo l'attenzione verso la necessità di contrastare la desertificazione economica e lo spopolamento di queste zone. L'obiettivo è stato quello di sollecitare azioni che sostengano le comunità locali e valorizzino l'ambiente, attraverso una strategia di sviluppo sostenibile. Questo ordine del giorno ha messo in luce il cambio di prospettiva nell'affrontare le aree montane non come problemi marginali, ma come possibilità vitali per un rinnovato sviluppo nazionale. Manes ha evidenziato la necessità di un'innovativa e sostenibile gestione del patrimonio forestale e di strategie per le attività agrosilvopastorali, elementi cruciali per l'ecosistema e l'economia locale.

Tuttavia, nonostante questi successi, Manes ha espresso preoccupazione per la gestione del super bonus, sottolineando l'inefficacia delle soluzioni proposte e il disastro finanziario generato da tale disposizione. Ha anche criticato alcune lacune significative nella manovra, come la riduzione della spesa pubblica e la limitatezza delle misure per la crescita industriale e ambientale.

Il voto di astensione è stato il risultato di questi dubbi e preoccupazioni, poiché restano incerte le prospettive per il 2024 e le implicazioni finanziarie della situazione attuale. La decisione di Manes e della componente delle minoranze linguistiche riflette una visione equilibrata, cercando di bilanciare la tutela delle identità regionali con le necessità finanziarie e di sviluppo nazionale.

L'azione in parlamento ha messo in luce, da parte di Manes, sia la sua determinazione nell'affrontare le questioni cruciali delle minoranze regionali sia le sfide e le criticità che la manovra di bilancio attuale presenta, sottolineando la necessità di una riflessione approfondita e di soluzioni mirate per garantire un equilibrio sostenibile tra le esigenze regionali e quelle nazionali.