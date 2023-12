Il nuovo Direttore Sanitario è il dott. Mauro Occhi che negli ultimi tre anni ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario alla Asl di Asti

Il dottor Mauro Occhi, Genovese, classe 1960, che ha ricoperto per gli ultimi tre anni l’incarico di Direttore Sanitario alla Asl di Asti, dal primo febbraio assumerà l'invarico di Direttore sanitario dell'Usl. E' nominato dal Direttore Generale Massimo Uberti.

Succede a Guido Giardini che si è dimesso per riprendere servizio, dal 18 gennaio, come Direttore della Struttura Complessa di Neurologia e Stroke Unit all’Ospedale “Parini” di Aosta.

Il dott. Giardini ha svolto un ruolo chiave nel guidare l'Azienda USL attraverso molteplici sfide (il mandato è partito dal 1 aprile 2021, in piena emergenza pandemica), dimostrando un impegno costante nei confronti della salute pubblica e del benessere della comunità. Le sue competenze professionali e la dedizione al miglioramento continuo hanno contribuito in modo significativo alla gestione e organizzazione dei servizi sanitari regionali.

Nel rispetto degli interessi della comunità e della missione aziendale di garantire servizi sanitari di alta qualità, il Direttore Sanitario Giardini ha scelto di occuparsi del rilancio della Neurologia valdostana.

Il dott. Occhi, specializzato in Pediatria e in Radiologia, ha lavorato a lungo all'ospedale "Gaslini" di Genova, è stato Direttore di Distretto sia a Genova sia in Piemonte, consulente per l’Organizzazione Mondiale della Sanità ed ha rappresentato l’Agenzia Sanitaria ligure presso AGENAS sui temi delle Cure Primarie.

Il nuovo Direttore Sanitario della USL ha un importante bagaglio di esperienza internazionale avendo lavorato con l’OMS in numerosi Paesi (Asia, Africa e Medio Oriente) nella gestione di programmi di sanità pubblica, inclusi scenari di guerra e situazioni di crisi umanitarie.