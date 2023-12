"Concert du Nouvel An": l'Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste direction Mº Lino Blanchod

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénétationnelles informe que, dans le cadre de la Saison Culturelle 2023/2024, vendredi 5 janvier 2024, à 21h00, à l’Auditorium de Pont-Saint-Martin, est prévu le Concert du Nouvel An avec l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste.

Le Concert du Nouvel An 2024 proposera un répertoire de musiques originales pour orchestre d’harmonie et prévoit la présence de 70 musiciens, de quatre solistes à la clarinette, à l’euphonium et à la trompette et d’un présentateur de la soirée.

Dirigé depuis sa création par Lino Blanchod, l’Orchestre est actuellement composé d’environ 75 musiciens provenant de la Vallée d’Aoste et du Canavese et a réalisé de nombreux enregistrements et concerts en collaboration avec des solistes de renommée nationale.

Solistes:

M° Massimiliano Colletto – Clarinetto

M° Philiph Fontana – Euphonium