Giunta municipale di Aosta approva piano per la mobilità sostenibile

La Giunta Municipale di Aosta ha adottato un provvedimento di fondamentale importanza, il Piano Spostamento Casa-Lavoro (PSCL), conforme alla normativa che richiede la sua implementazione entro il 31 dicembre di ogni anno per aziende e Pubbliche Amministrazioni con singole unità locali che superano i 100 dipendenti e sono situate nei capoluoghi di regione. Questo strumento è stato ideato con l'obiettivo di ridurre il traffico veicolare privato, promuovendo modalità sostenibili di spostamento per il personale dipendente, alternative all'utilizzo individuale dell'automobile.

Il documento è stato il risultato di un lavoro condotto dal Mobility Manager d’area, Fabio Bressan, come stabilito nel Contratto di Servizio quadro della partecipata "in house". Il processo di creazione ha compreso una fase iniziale di approfondita indagine conoscitiva coinvolgente tutti i dipendenti comunali tramite un questionario. I risultati di questa indagine hanno costituito la base per la redazione del PSCL, concentrato sulla sede principale del Palazzo Municipale in Piazza Chanoux, che ospita la maggioranza dei dipendenti comunali. La fase successiva ha visto la creazione del Piano, con un focus particolare sulle misure progettate per favorire la mobilità sostenibile tra i dipendenti comunali.

Le preziose indicazioni fornite dai dipendenti e la loro propensione al cambiamento hanno contribuito a definire un primo obiettivo dell’Amministrazione comunale: ridurre dal 48% al 40% la percentuale di dipendenti che attualmente utilizzano l'automobile per raggiungere il Municipio.

Tra gli altri gli strumenti individuati, per un investimento complessivo di 10.500 euro, sono:

Rimborso chilometrico (buoni mobilità). Dotazione di auto aziendali elettriche per gli spostamenti di servizio. Incentivi per l'acquisto di abbonamenti a prezzi ridotti del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per i dipendenti. Creazione di una flotta di bici aziendali per gli spostamenti di servizio.

Queste misure operative sono affiancate da valutazioni sull'estensione del lavoro agile per ridurre gli spostamenti casa-lavoro, comunicazioni dei risultati del questionario ai dipendenti, campagne di sensibilizzazione, eventi, riunioni informative, e informazioni sulla multimodalità e consigli di viaggio attraverso video e link a siti web che forniscono informazioni in tempo reale sui mezzi di trasporto.

A queste iniziative si aggiungono nove misure di carattere generale già attuate o in fase di attuazione nell'ambito del territorio comunale, a beneficio dell'intera cittadinanza.

L'assessore alla Mobilità, Loris Sartore, ha commentato: "L’approvazione del Piano spostamento casa-lavoro rappresenta una tappa significativa di un percorso che ha coinvolto la nomina dei Mobility Manager aziendale e d’area, un'indagine partecipativa tra i dipendenti che ha permesso di adattare le proposte e la successiva delineazione e approfondimento attraverso il Piano, mirato a modificare le abitudini di spostamento dei lavoratori. Inizieremo con l'implementazione del contributo del 50% per le tessere di abbonamento ai mezzi del TPL e, successivamente, un sistema di rimborsi chilometrici. Per un approccio sistemico, sarà essenziale continuare i dialoghi con altri enti attraverso il Mobility Manager d’area, in particolare con la Regione, per attivare azioni congiunte che producano risultati rilevanti in termini ambientali e nella riduzione della congestione del traffico."

Questo piano rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e mira a creare un impatto positivo sia sulle abitudini di spostamento dei dipendenti che sull'ambiente circostante.