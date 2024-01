Aosta Capitale del ambiamento approvato bilancio previsione 2024/2026

Il passaggio, caratterizzato da un sostegno ampio con 20 voti favorevoli e otto contrari, è stato il culmine di due giorni intensi e determinati, durante i quali si sono delineati gli obiettivi e le direzioni per i prossimi tre anni.

L'assessora Josette Borre, responsabile delle Finanze, ha sottolineato il valore di questa realizzazione, evidenziando il terzo successivo approvamento del bilancio entro il 31 dicembre. Questa tempestività è stata cruciale per evitare il rischio di un esercizio provvisorio che avrebbe potuto compromettere l'azione amministrativa nella ripresa del 2024.

Nel suo intervento, l'assessora ha espresso gratitudine per il lavoro svolto da tutta la macchina comunale, riconoscendo il ruolo centrale del Segretario generale e della dirigente dei Servizi finanziari insieme al loro team. Ha inoltre lodato la collaborazione costruttiva della quarta Commissione permanente e ha ringraziato la Giunta per il clima sereno che ha favorito la formazione del bilancio di previsione. Un plauso è stato dedicato anche ai consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, per un dibattito interessante e proficuo, arricchendo le giornate di lavoro con idee e punti di vista diversificati.

La vicesindaca ha poi riaffermato l'obiettivo dell'Amministrazione di continuare a implementare i progetti volti a trasformare positivamente Aosta. Nonostante le sfide e le complessità connesse all'azione amministrativa, l'obiettivo rimane quello di portare avanti in questo mandato una serie di iniziative che mirano a ridefinire il volto della città in modo positivo.

Questo significativo passo avanti rappresenta un impegno tangibile per l'Aosta del cambiamento, dove le difficoltà non costituiscono ostacoli invalicabili ma piuttosto stimoli per un'amministrazione determinata a plasmare il futuro della comunità in termini di progresso e sviluppo sostenibile.