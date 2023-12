Forza Italia VdA: "Sul Superbonus hanno vinto la ragionevolezza e il buonsenso"

"L'accordo raggiunto nel Consiglio dei Ministri di ieri, che prevede l'emanazione di un decreto ad hoc sul Superbonus, risponde esclusivamente a una logica di ragionevolezza e di buonsenso, poiché andrà a garantire un'uscita ordinata dalla misura, a tutto vantaggio delle imprese e dei cittadini onesti, in particolare quelli più deboli. E' per questo che, anche in rappresentanza dei territori montani, caratterizzati da particolari condizioni meteorologiche durante la stagione invernale, a nome mio e dell'interno coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta mi preme ringraziare il vice premier e nostro leader di partito, Antonio Tajani, per il grande lavoro svolto con serietà e discrezione sul dossier, essendo riuscito a portare a casa un accordo che ha già ricevuto il plauso dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili e dei consumatori, a testimonianza di come tale trattativa fosse fortemente sentita da tutti, così da poter dare una risposta positiva a tutti coloro che hanno operato onestamente, pur nel quadro di una misura di grillina concezione scritta male e varata senza nessuna quantificazione preventiva delle coperture finanziarie statali che si sarebbero poi rese necessarie".

Il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, commenta in questo modo l'accordo sull'emanazione di un decreto ad hoc sul Superbonus raggiunto nel Consiglio dei Ministri di ieri a Roma, su spinta e impulso del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.