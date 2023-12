La Valle d'Aosta possiede un interesse fondamentale nell'azienda delle acque, la CVA (Compagnia Valdostana delle Acque), come indicato da Argirò. La regione detiene le concessioni per tutte le risorse idriche locali, ma le grandi dighe stanno affrontando l'incognita delle scadenze delle concessioni nel 2029, suscitando preoccupazione nell'Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani).

La questione ruota intorno alla possibile privatizzazione delle concessioni idroelettriche. La decisione di gare o proroghe per il rinnovo delle concessioni è cruciale, in quanto influirà sugli investimenti, sulla sicurezza degli impianti e sull'economia locale. L'Uncem solleva dubbi sulla chiarezza del Governo nell'affrontare questo tema.

Ciò che emerge è l'assenza di chiarezza e direzione da parte del Governo, con incertezze su leggi regionali, gare, possibili interventi stranieri e il confronto con Bruxelles. La Francia ha già proposto una soluzione simile, chiedendo una proroga delle concessioni, e l'Italia potrebbe seguirne l'esempio.

L'Uncem sottolinea la necessità di coinvolgere attivamente gli enti locali e montani nelle decisioni sulle concessioni. Propone inoltre di destinare i proventi delle tariffe idroelettriche alle comunità montane.

Giuseppe Argirò, CEO della CVA, ora Vice Presidente di Elettricità Futura, ha espresso, in occasione di un'intervista, l'importanza strategica dell'idroelettrico per l'Italia, rappresentando il 40% della produzione rinnovabile. Ha anche evidenziato la necessità di garantire una transizione fluida per gli operatori, consentendo loro di investire immediatamente.

Argirò sottolinea l'urgenza di nuovi e massicci investimenti per migliorare l'efficienza degli impianti esistenti. Gli operatori italiani, in gran parte pubblici, sono pronti a investire 15 miliardi di euro.

La bozza del Decreto "Sicurezza Energetica" prevede la possibilità per le Regioni di riassegnare le concessioni previa presentazione di piani di investimento dagli attuali titolari, facilitando una transizione senza intoppi.

Inoltre, Argirò evidenzia che nessun altro Paese europeo ha messo all'asta le concessioni idroelettriche. L'approvazione di una normativa simile consentirebbe investimenti immediati, contribuendo alla sicurezza energetica e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

In definitiva, è necessaria una chiara direzione da parte del governo italiano per facilitare gli investimenti delle aziende concessionarie, garantendo la sicurezza energetica e la difesa di asset fondamentali per il paese e per la Valle d'Aosta.