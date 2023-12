Aumentati gli incentivi autostradali per i pendolari valdostani

Queste misure sono progettate per offrire un sostegno economico e pratico alle persone fisiche residenti nella regione che si affidano ai mezzi rientranti nella classe tariffaria A e che hanno aderito al servizio "Telepass".

La modifica e l'estensione della procedura sperimentale delle tariffe autostradali agevolate sono state approvate fino al 31 dicembre 2026. L'estensione consente una significativa ampliamento dei benefici precedentemente concessi. Prima di questa modifica, i pendolari potevano usufruire dell'esenzione dal pedaggio per due spostamenti ogni quattro compiuti sull'autostrada.

Con le nuove disposizioni, gli utilizzatori idonei possono ora ottenere un notevole miglioramento delle agevolazioni. Si è passati infatti a uno spostamento esentato dal pedaggio ogni due viaggi in andata e/o ritorno, e relativi multipli sulla tratta prescelta. Questa regolamentazione significa che i pendolari possono godere di una maggiore frequenza di viaggi esentati dal pagamento del pedaggio autostradale, fino a un massimo mensile di 60 spostamenti.

Questa iniziativa mira a ridurre il peso economico per i residenti della Valle d'Aosta che dipendono dall'utilizzo costante dell'autostrada per raggiungere il lavoro, gli impegni quotidiani o per altri motivi importanti. L'introduzione di queste agevolazioni, estese fino al 2026, riflette l'impegno del governo regionale nel fornire supporto pratico ai pendolari, permettendo loro di usufruire di un considerevole vantaggio economico nell'attraversare l'autostrada per le loro necessità quotidiane.