Chatillon: Imu 2024 immutata rispetto al 2023

Il Consiglio comunale ha affrontato il tema delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), confermate senza modifiche per il 2023. Tuttavia, le minoranze si sono astenute dal voto a causa dell'assenza della relazione sulla perizia di stima delle aree edificabili, richiesta precedentemente.

L'approvazione unanime è stata ottenuta per le tariffe TARI del 2024, confermate invariate rispetto all'anno precedente in attesa di eventuali modifiche comunicate entro aprile 2024. Similmente, è stata approvata all'unanimità la bozza di convenzione per l'esercizio associato di funzioni comunali nel 2024, che comprendeva diverse spese e attività pianificate per l'ente.

Le indennità di funzione e i gettoni di presenza per amministratori e consiglieri comunali nel prossimo anno sono state determinate, confermando gli importi dell'anno precedente senza variazioni.

Successivamente, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (Dups) per il triennio 2024/26, che ha incluso dati statistici sul territorio e i progetti futuri dell'ente. Le minoranze hanno espresso insoddisfazione riguardo alla mancanza di soluzioni innovative nel documento, votando contro e manifestando la loro delusione rispetto alle aspettative non soddisfatte.

Il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/26 è stato elaborato senza l'intenzione di contrarre nuovi mutui, utilizzando un avanzo di amministrazione per interventi di manutenzione e investimenti. Tuttavia, le minoranze hanno votato contro il bilancio, sottolineando la mancanza di programmazione e gestione del territorio.

Sono stati presentati dati relativi alla verifica degli equilibri funzionali previsti dal Piano regolatore generale per il 2023, focalizzandosi sulle nuove costruzioni e il recupero edilizio.

L'assemblea ha preso atto della revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune, confermando la volontà di mantenere le partecipazioni in alcune società.

Approvata all'unanimità la convenzione per la gestione associata del servizio di acquedotto intercomunale tra alcuni comuni, con l'intenzione di aggiornare la ripartizione finanziaria in base al consumo di acqua da parte di ciascun comune.

Il Consiglio ha anche preso atto del subentro nella gestione comunale e associata del servizio idrico integrato da parte di una società esterna.

Altri argomenti dibattuti sono stati la mozione per la riduzione delle tariffe al parcheggio pluripiano, bocciata per la mancanza di specificità sulle riduzioni e sui tempi di attuazione, e le interrogazioni su diversi temi, tra cui la gestione del campo sportivo, asfaltatura in Rue de la Gare e altri progetti specifici.

La seduta si è conclusa con le comunicazioni del sindaco, del vicesindaco e degli assessori riguardanti progetti in corso e iniziative future. L'assemblea ha preso atto di un'azione di solidarietà per fronteggiare gli eventi alluvionali in Toscana, esprimendo rammarico per la mancanza di partecipazione delle minoranze.

Infine, sono state poste delle interrogazioni a risposta immediata su vari argomenti da parte dei consiglieri per ottenere ulteriori chiarimenti sulla gestione di alcuni servizi comunali e progetti in corso.