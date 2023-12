Celebri vite che vivranno per sempre nei nostri cuori: in memoria di due anime indimenticabili

A soli 67 anni, Margherita Possetto in Beltramino di Pinerolo ha concluso dopo lunghe sofferenze il suo laborioso cammino terreno.

Insieme al marito Piero, Margherita (Anna per gli amici!) è stata per oltre quarant'anni il pilastro portante di una suggestiva pasticceria storica, un angolo incantevole e pittoresco a due passi dal Duomo.

Ora la saracinesca è calata per sempre malinconica su quel delizioso intrecciarsi di profumi, sapori e saperi.

Ricordiamo con quanta cordialità e professionalità Anna e Piero sapessero proporre prelibatezze come la torta Zurigo, lo strudel di mele, la pasta reale, le mele al cartoccio, i pinerolesi al rhum.

Gli artigiani non hanno vita facile: la burocrazia incalza e stare sempre in piedi, tra negozio e laboratorio, non è semplice quando il trascorrere del tempo si fa sentire.

Ma Anna e Piero ci hanno sempre offerto un sorriso! La loro pasticceria era la meta preferita di residenti e turisti.

Cara Anna, non ti dimenticheremo mai. Arrivederci.

"Una donna di valore chi la troverà ? Il suo valore supera quello dell'oro. In lei confida il cuore del marito e non gli mancherà il profitto" ( Proverbi 31)

Ci ha detto arrivederci, proprio durante le festività natalizie, Elda Dal Vecchio ved. Fassi di Perosa Argentina, 92 anni.

Elda è stata una mamma, una nonna e una bisnonna eccezionale. Una cattolica osservante convinta. Ma soprattutto è stata la moglie paziente quanto amorevole di Agostino Fassi, commediografo, attore, scrittore e poeta, attento custode delle tradizioni piemontesi, artista di fama internazionale.

Elda, dietro le quinte, ha saputo coordinare e coadiuvare con zelo l'opera del marito per decenni. Ha conciliato il lavoro casalingo con quello di operaia e l'impegno artistico unito a quello familiare

La ricordiamo sensibile, discreta, attivissima, sempre gentile quanto elegante.

Ci lascia un'eredità di inestimabile valore: un limpido, costante esempio di vita cristiana concreta.

Ha raggiunto in Paradiso Agostino e il genero Piero Marchesi.

"Nella pace e nella tenerezza di Dio, sii felice"