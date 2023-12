Aosta: Spirli (Lega) bilancio come il libro dei sogni impossibili

Il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione più importante poichè definisce la stima delle entrate e delle uscite per il triennio successivo e permette di definire le politiche pubbliche da attuare ed il Consiglio comunale si sta confrontando. Tra gli interventi quello si Silvye Sprirli, vice capogruppo della Lega, molto critica con i documenti finanziari e programmatici; e con la signora Spirli facciamo il punto sulla situazione prima di analizzare i cinque ambiti in cui si è articolato l'intervento inziamo dal contesto socio-economico di Aosta nel 2023; ci può fornire, dal suo punto di vista un breve quadro delle caratteristiche principali?

"Certamente. Nel corso del 2023, la città di Aosta ha sperimentato un lieve incremento della popolazione, registrando 39 unità in più rispetto all'anno precedente, ma non si è risolto il problema del costante decremento demografico nell'ultimo quinquennio. La crescente denatalità rappresenta una sfida fondamentale, richiedendo una strategia amministrativa più incisiva per affrontarla".

Sembra che vi siano delle criticità nell'allineamento tra gli obiettivi dichiarati e quelli effettivamente realizzati. C'è qualche commento al riguardo?

"Assolutamente, da diversi anni notiamo un divario tra la parte descrittiva dei documenti ufficiali e gli obiettivi pratici. Ad esempio, se da un lato si enuncia l'importanza di indagini sulle esigenze delle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, dall'altro gli obiettivi operativi prevedono solo avvii di analisi o monitoraggi, senza azioni concrete".

Si sottolinea la crescente offerta di strutture ricettive nel contesto turistico di Aosta. Qual è il problema principale qui?

"L'incremento delle soluzioni ricettive non è accompagnato da un piano strategico di sviluppo turistico approvato e attuato, nonostante sia un obiettivo costante nei documenti di programmazione degli ultimi anni".

L'ambito della mobilità è stato evidenziato come un'area problematica. Potrebbe approfondire questo punto?

"Certamente, l'attuale strategia di riorganizzazione della mobilità nel centro storico è stata criticata come ideologica e coercitiva. I cambiamenti proposti hanno ridotto gli stalli di sosta su strada, penalizzando il settore della ristorazione. Inoltre, l'attuazione di progetti urbanistici cruciali è rimasta in sospeso, caratterizzata più dalle possibili iniziative che da azioni concrete".

Ha menzionato l'incapacità di utilizzare adeguatamente le risorse finanziarie a disposizione, nonostante progetti impegnativi siano stati avviati. Qual è il principale ostacolo?

"Nonostante i fondi significativi ottenuti dal PNRR, l'amministrazione non è stata in grado di gestire efficacemente tali risorse, come indicato dalla relazione della Corte dei Conti regionale. Questa inefficienza è stata evidenziata anche dal mancato uso delle risorse per affrontare le sfide principali della città".

In conclusione, quale valutazione si può dare del bilancio e del DUP in relazione alle esigenze attuali della città?

"Sia il bilancio che il DUP sono ritenuti insufficienti per affrontare le sfide che Aosta deve affrontare. Sebbene siano finanziati dal fondo complementare, mancano chiarezza sulle priorità e una visione complessiva della città, dando l'impressione di progetti impossibili senza il sostegno del PNRR".

Grazie per la disponibilità. Come difinirebbe i documenti sui quali state dibattendo?

"Grazie a voi per l'opportunità di esprimere queste valutazioni critiche. Speriamo che si possano intraprendere azioni più incisive per affrontare le sfide della città perhé a oggi, e rispondo alla sua domanda, esprimere un giudizio negativo su questo bilancio e questo DUP, li riteniamo entrambi insufficienti rispetto alle sfide che attendono la nostra città e i problemi che la attanagliano. Si tratta di un insieme di progetti finanziati dal fondo complementare, ma se non esistesse il PNRR questo DUP sarebbe solo un insieme di pagine vuote, mancano le priorità, una visione complessiva della città. Ebbene sì, quest’anno non abbiamo letto il libro dei sogni come negli anni precedenti ma il libro dei sogni impossibili”.

Grazie