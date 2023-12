La pericolosità dei petardi; attenzione ai rischi per mani e vista

Nel periodo delle festività, soprattutto l'arrivo del nuovo anno con la notte di Capodanno, vede un aumento degli incidenti legati all'uso di petardi e botti, soprattutto tra bambini e adolescenti. Questi incidenti non comportano solo ferite leggere, ma possono causare gravi danni alle mani a causa delle esplosioni ad alta energia.

Gli incidenti più gravi legati all'uso sconsiderato di prodotti pirotecnici illegali si manifestano soprattutto nei giorni che precedono e seguono le festività. Le lesioni causate da questi petardi possono essere paragonabili a quelle causate da mine da guerra o bombe a mano, coinvolgendo ossa, tendini e legamenti delle mani. Le mani e le dita, essendo le parti più esposte alle esplosioni, sono particolarmente a rischio di gravi incidenti che possono lasciare danni permanenti e invalidanti.

In caso di esplosione di un petardo in mano, si genera una ferita da scoppio con lesioni da ustione che non possono essere trattate con semplici bendaggi. La prima azione da compiere è applicare un laccio sopra la lacerazione per rallentare il sanguinamento e recarsi immediatamente al pronto soccorso o chiamare i soccorsi per essere accompagnati presso un Centro specializzato nella cura delle Patologie della Mano. È fondamentale evitare di coprire la lacerazione con tessuti per evitare residui di fibre, mantenere l'arto sollevato e non rimuovere il laccio fino all'arrivo dell'assistenza medica.

I danni causati da un'esplosione possono richiedere interventi di microchirurgia per ricostruire dita o porzioni di esse. Nei casi più gravi, l'amputazione delle dita o della mano potrebbe essere inevitabile, influenzando pesantemente la vita quotidiana e lasciando esiti permanenti nella maggior parte dei casi. In queste situazioni, la chirurgia è spesso l'unica soluzione e il paziente potrebbe aver bisogno di una protesi.

Nonostante la maggior parte degli incidenti legati a botti e fuochi d'artificio avvenga durante la notte di Capodanno, è nei giorni successivi che si registrano più frequentemente traumi, soprattutto nei bambini, a causa della raccolta di petardi non esplosi.

Di conseguenza, è importante che i genitori informino i loro figli sui rischi legati all'uso improprio o all'acquisto di botti illegali. Alcuni consigli utili includono l'acquisto di materiali esplosivi solo da rivenditori autorizzati, la lettura attenta delle etichette e l'uso attento dei petardi mantenendo sempre la sicurezza come priorità. Inoltre, l'uso di petardi e botti dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto consapevole dei rischi.