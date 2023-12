Autovelox, stanno installando il modello più “cattivo” di sempre. Ti multa anche se rallenti

Siamo tutti consapevoli che quando si è alla guida occorre rispettare i limiti di velocità. A seconda della strada infatti ci sono dei confini oltre i quali la lancetta del contachilometri non deve arrivare. Nei centri urbani il massimo da raggiungere è 50 km/h, nelle strade extraurbane secondarie i 90 km/h, nelle extraurbane principali i 110 km/h e nelle autostrade i 130 km/h.

Chiaramente è impossibile capire per gli agenti incaricati ai controlli se gli automobilisti commettono o meno infrazioni del genere, e per questa ragione per far rispettare questa regola sono stati impiantati dei sistemi di rivelazione automatica di velocità, i tanti famosi autovelox. Questi infatti riescono a cogliere le infrazioni di questo tipo, facendo scattare la multa nei confronti di chi le commette.

Ciò nonostante però i guidatori si sono ingegnati, e, visto che questi sistemi sono segnalati se presenti in strada, capendo dove sono riescono a guidare oltre i limiti e rallentano solamente in prossimità di essi, per poi riprendere la marcia come in precedenza. La pacchia però sta per finire. Infatti un nuovo modello di autovelox sta per essere installato e, purtroppo per i conducenti, erogherà le sanzioni anche a coloro che rallentano vicino ad essi.

Una nuova generazione di rilevatori di velocità sta per entrare sulle strade. Si tratta di un tipo di autovelox a cascata che riuscirà ad individuare coloro che utilizzano la tecnica sopracitata.

Questi infatti riescono a registrare la velocità dei veicoli fino a quasi un km dopo il loro passaggio, andando in questo modo ad individuare chi riprenda la marcia con vigore superando i limiti vigenti in strada.

La società britannica Road Angel, che avrebbe creato questo sistema, ha dichiarato che a breve saranno disponibili sul mercato. Tuttavia, almeno per il momento, l’Italia non è inclusa nella loro installazione.

Fino ad oggi infatti questi autovelox sono stati lanciati in Spagna, e a breve potrebbero arrivare nel Regno Unito, anche se fino ad oggi il governo non si è ancora espresso su questa possibilità, lasciando un velo di speranza ai guidatori.