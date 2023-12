Alice Veglio, una valdostana, ai mondiali di Miss Multiverse 2023, un concorso che celebra la bellezza e il potenziale femminile

Veglio, 28 anni, è stata la vincitrice di questa edizione, diventando la prima italiana a ottenere la corona nella storia del concorso. Ha dimostrato una notevole crescita personale rispetto alla sua precedente partecipazione nel 2019, guadagnando i punteggi più alti nei test di intelligenza, dialettica e presenza scenica.

La sua carriera è variegata: è stata finalista di Miss Italia nel 2014, seconda classificata a Miss Europa e Miss Earth. Modella internazionale, residente negli Emirati Arabi da più di 6 anni, ha una laurea in Economia, è diplomata in Scienze Olistiche per la Salute e in scienze della nutrizione a Stanford, oltre ad essere un Personal Trainer e life coach con certificazione internazionale.

Alice è anche fondatrice di "Bright & Fit", un'azienda di fitness e benessere al femminile con oltre 45.000 utenti registrati e un team di più di 25 persone. È riconosciuta a livello internazionale come una delle migliori celebrity wellness coach e attivista per l'empowerment femminile.

La sua vittoria a Miss Multiverse la porterà a rappresentare il concorso per un anno intero, partecipando a registrazioni televisive, shooting fotografici e eventi internazionali. Ha in programma anche di incoronare la nuova vincitrice a Punta Cana nel dicembre 2024.

Il concorso Miss Multiverse, oltre alla bellezza, premia le infinite sfumature del potenziale femminile, valutando prestanza fisica, doti oratorie, cultura generale, capacità relazionali ed imprenditoriali. Alice ha condiviso il suo profondo legame con Miss Multiverse, allineandosi alla visione di empowerment femminile.

Alice Veglio è stata anche coinvolta in conferenze mediche e di empowerment femminile, nonché i suoi numerosi riconoscimenti internazionali per l'eccellenza imprenditoriale e personale.

Infine, Alive Veglio ha creato l'accademia di Life Coaching "Brighter me Academy", focalizzata sull'aiutare le donne a riscoprire il proprio potenziale e raggiungere i propri traguardi.

Il concorso Miss Multiverse è un personality contest e un reality show che valorizza intelligenza, bellezza e diversità culturale, con finalità di supporto alle donne nel raggiungere il loro pieno potenziale.