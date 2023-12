Celebrazione del 69º anniversario della Legge 959: Riconoscimento del Valore delle Risorse Montane nell'Energia Idroelettrica

In occasione di questo importante anniversario, UNCEM ha redatto e oggi pubblica un importante Dossier “Idroelettrico Dati Analisi Numeri Diamo nuovo valore alla nostra energia”

II 27 dicembre 1953 veniva approvata in Parlamento la legge 959, primo firmatario il Ministro Vanoni. "Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana".

Chiarissimo il punto all'articolo 1: "I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art.52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione" Un punto fermo ancora oggi. Naturalmente con adeguamenti all'euro, Istat e naturali incrementi nel corso di sette decenni.

"Un beneficio, un "ritorno" importante per i Comuni, gli Enti montani, i territori montani. Non certo una regalia. Bensì il grande principio sancito nella 959 che le risorse montane hanno un valore. Che deve essere riconosciuto ai territori montani dove questi beni si generano e vengono protetti dalla stessa presenza delle comunità, dei paesi, con la cura dei versanti, con la tutela delle fonti"Sottolineano Marco Bussone e Jean Barocco, presidente e consigliere nazionale Uncem.

Infatti, chi guadagna grazie alla concessione, deve dare una percentuale di queste entrate ai territori. Fino a pochi decenni fa produceva anche posti di lavoro locale. Che poi sono diventati sempre meno a fronte di importantissimi fatturati e utili per i concessionari. Il sovracanone ai Comuni, ai territori è democrazia.

"È così ancora oggi, con diversi adeguamenti e con una mo-bilitazione, anche di Uncem, che negli anni - ribadiscono Bussone e Basrocco - ha permesso di mantenere e potenziare il sovracanone per i territori montani, attraverso Comuni, Consorzi, Unioni montane".