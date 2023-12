Luciano Caveri, Assessore per gli Affari Europei e Politiche della Montagna, condivide la sua prospettiva sulla politica nazionale per la Montagna e l'importanza di un'integrazione europea

Assessore Caveri, lei ha ricordato che "la politica nazionale per la Montagna conuna nuova legge nazionale ormai vicina- e a cui abbiamo contribuito in modofattivo - si coniuga con la logica europeistadella Macroregione alpina, di cui siamopartecipi con altre 47 Regioni dell’ArcoAlpino. Il rilancio avviato dell’EuroregioneAlpMed con Piemonte, Liguria, AuvergneRône-Alpes e PACA-Région Sud è puntoessenziale, così come la cooperazionerafforzata con i vicini Cantoni svizzeri e inparticolare con la République di Valais.Le frontiere vanno abbattute e lo stareinsieme nella cooperazione territoriale offrepotenzialità per noi e per i nostri figli". Una coonferma che la politica per la Montagna è in fase di cambiamento. Quali sono le principali iniziative che state portando avanti?

"La politica nazionale per la Montagna sta attraversando un momento di trasformazione significativa, e siamo fieri di aver contribuito attivamente a un nuovo quadro legislativo. La nostra prospettiva si fonda sull'integrazione europea, nella Macroregione Alpina, coinvolgendo 47 Regioni dell'Arco Alpino. La revitalizzazione dell'Euroregione AlpMed con Piemonte, Liguria, Auvergne-Rône-Alpes e PACA-Région Sud è cruciale, così come la collaborazione rafforzata con i Cantoni svizzeri e soprattutto con la République di Valais".

Qual è il ruolo della cooperazione territoriale in questo contesto?

"La cooperazione territoriale è fondamentale. Dobbiamo abbattere le frontiere e unirci nelle nostre iniziative, poiché offre grandi opportunità sia per noi che per le future generazioni. In questi tempi difficili, è importante lavorare insieme per superare vecchie divisioni e contrastare l'estremismo".

Parlando di futuro, quali sono le vostre principali priorità?

"La digitalizzazione è al centro delle nostre priorità. È un servizio trasversale per l'intera Amministrazione, con implicazioni cruciali per la popolazione e le imprese, soprattutto nella fibra ottica e nelle prospettive dell'Intelligenza Artificiale. Dobbiamo abbracciare le innovazioni e rimanere all'avanguardia".

Qual è il vostro messaggio per la gioventù valdostana?

"È fondamentale garantire un passaggio generazionale fluido, trasferendo competenze e conoscenze alle nuove generazioni. La Valle d'Aosta affronta sfide demografiche, ma dobbiamo stringere un forte patto fra generazioni per garantire un futuro sostenibile".

Come mantenere una montagna viva e abitata?

"Dobbiamo preservare la nostra meravigliosa Valle, sostenendo un'economia prospera che assicuri il benessere della comunità. La Montagna senza i suoi abitanti non è una prospettiva accettabile: la nostra cultura umana è il cuore pulsante della nostra identità".

Auguri e grazie Assessore Luciano Caveri per la sua intervista sulla politica nazionale per la Montagna e la prospettiva della Valle d'Aosta nel contesto europeo.