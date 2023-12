Almanach de mercredi 27 decembre saint Jean évangéliste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 27 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Giovedì 28 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 30 dicembre

Cattedrale – ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Domenica 31 dicembre

Cattedrale – ore 18.00

Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

GENNAIO 2024

Lunedì 1° gennaio

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Solennità di Maria S.ma Madre di Dio

Martedì 2 gennaio

Vescovado – mattino

Udienze

Venerdì 5 gennaio

Casa circondariale di Brissogne – ore 14.00 e ore 15.00

Messe di Natale

Sabato 6 gennaio

Cattedrale – ore 10.30

Messa per la Solennità dell’Epifania del Signore



LE MESSAGER RICORDA saint Jean évangéliste

La Chiesa celebra San Giovanni Apostolo ed evangelista

È il più giovane apostolo di Gesù e uno dei quattro evangelisti (gli altri sono Matteo, Marco e Luca). Scrive il quarto Vangelo con particolare attenzione ai miracoli compiuti dal Maestro e nei suoi scritti si definisce «colui che annuncia ciò che ha visto con i propri occhi». Giovanni è un pescatore della Galilea. Gesù lo sceglie per primo mentre è intento a sistemare le reti assieme a suo fratello Giacomo il Maggiore e agli altri pescatori Simone e Andrea. I due fratelli verranno soprannominati da Gesù: “Figli del tuono” per il loro temperamento impetuoso. Giovanni è seduto accanto a Gesù durante l’ultima cena. Poco prima di morire crocifisso, il Figlio di Dio affida a Giovanni, suo apostolo prediletto, la Madonna dicendogli: «Ecco tua madre». E ancora è Giovanni il primo apostolo a riconoscere Gesù risorto quando appare sul Lago di Galilea. Lo vediamo, poi, al fianco di San Pietro nella predicazione del messaggio cristiano. Giovanni va via da Gerusalemme (anno 57) e continua il suo apostolato in Asia Minore dove dà vita a molte chiese.

A Roma rimane miracolosamente illeso dopo essere stato gettato nell’olio bollente e, in seguito, viene esiliato sull’isola di Patmos (Grecia) a causa della persecuzione dei cristiani, sotto il regno di Domiziano. In quest’isola l’evangelista scrive il Libro dell’Apocalisse (rivelazioni sul destino dell’umanità). Infine il santo si stabilisce a Efeso (Turchia) con Maria, madre di Gesù, dove l’apostolo si spegne in età avanzata, secondo la tradizione nel 104, sotto il regno di Traiano. In questo luogo, ormai molto anziano, Giovanni scrive il quarto Vangelo. Predica sempre, fino all’ultimo, e la frase che ripete spesso è: «Amatevi gli uni gli altri» perché secondo l’apostolo è questo che desidera Dio e se si fa questo non serve altro.

Il sole sorge alle ore 8,09 e tramonta alle ore 16,50

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.