Mes, l'Italia rischia l'isolamento in Europa. Ecco che cosa succederà al prossimo Ecofin di gennaio

Alla Commissione europea la decisione del Parlamento italiano di non ratificare il Mes non è affatto piaciuta. Addirittura già nella prossima riunione dell'Ecofin, il vertice tra tutti i ministri dell'Economia dell'Ue fissato per il 15 gennaio, potrebbe arrivare una clamorosa decisione. Il presidente del Mes Pierre Gramegna - si legge su openpolis - proporrà di liquidare la quota italiana di 125 milioni.

Questa era l'ipotesi auspicata da Salvini, ma ci sarebbe un passaggio ulteriore che di fatto taglierebbe fuori l'Italia. Vale a dire istituire un nuovo Mes con la partecipazione solo dei Paesi che hanno ratificato la modifica. Questo per l'italia significherebbe essere definitivamente esclusa dala meccanismo salva stati, con conseguenze difficili da prevedere.

Tutti gli stati dell’area euro, infatti, hanno sottoscritto una quota di capitale a favore del Mes. Ogni paese contribuisce al fondo in modo proporzionale alla popolazione e al prodotto interno lordo (Pil).