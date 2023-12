FESTA DI NATALE A RICHIAGLIO, IL PAESE DELLE GERLE

Un tempo a Richiaglio si festeggiava il Natale insieme ad un gruppo scout di Torino, i quali portavano dei regali agli abitanti del paese, dormivano una notte nella casa parrocchiale e la vigilia si celebrava la Santa Messa di mezzanotte.

Domenica 17 dicembre, Richiaglio si è animata per la festa di Natale. Dalle ore 14, numerose persone, nonostante il freddo, sono scese nella piccola borgata per lo scambio degli auguri natalizi, accompagnate da un ottimo rinfresco con dolci, cioccolata calda e vin brûlé offerti dai membri dell’associazione “Richiaglio c’è”. Il paese è stato addobbato per il periodo natalizio con il presepe, un piccolo albero di Natale e una gerla colma di regali con a fianco la buca per le letterine dei bambini a Babbo Natale. Hanno allietato il pomeriggio alcuni musicisti che hanno reso il tutto più allegro e conviviale.

Durante l’evento, l’associazione ha messo a disposizione dei calendari del 2024 a offerta libera, con all’interno per ogni mese delle immagini che raccontano la storia di questo paese, con lo scopo di raccogliere fondi per il restauro della chiesa. Ringraziamo davvero di cuore, in particolare, il sig. Lodovico Marchisio (qui a fianco in una delle sue scalate), giornalista, scrittore, alpinista e guida del Club Alpino Italiano (CAI), per aver richiesto di scrivere questo articolo, dato l’amore che lo lega a Richiaglio. Purtroppo, non è potuto essere presente con noi alla festa a causa della serietà delle patologie di cui è afflitto e che i lettori conoscono, ma ha voluto comunque che questa nostra festa non passasse inosservata.

Augurando a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo, l’associazione “Richiaglio c’è” vi dà appuntamento sabato 3 febbraio 2024 per la “Ciaspolata sui percorsi Sindonici”. Una camminata nel tardo pomeriggio immersi nella natura sui sentieri che a suo tempo percorse la Sacra Sindone nel suo viaggio da Chambery a Torino, organizzata insieme a “Montagna per Tutti”.