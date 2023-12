A capodanno essere turista è affare da ricchi

Fare il turista a Capodanno comporta costi considerevolmente più alti rispetto agli altri giorni dell'anno. Alloggiare in hotel a tre o cinque stelle nelle principali città d'arte per festeggiare il nuovo anno comporta un aumento del prezzo quasi doppio rispetto al periodo natalizio e addirittura triplo rispetto a un normale periodo di gennaio. Lo sono altrettanto le località in di montagna

Si potrebbe rivedere il detto "Natale con chi vuoi, Capodanno con i tuoi" per ragioni non legate al distacco emotivo, ma a questioni economiche. Un soggiorno turistico nelle principali città italiane durante il Capodanno costa notevolmente di più rispetto al Natale e ancor di più rispetto a periodi normali come la seconda metà di gennaio.

La ricerca considera le città più visitate dai turisti, partendo dalla classifica fornita da Immobiliare.it, con Roma in testa seguita da Firenze, Venezia, Napoli, Pisa, Milano e Verona. Le tariffe di riferimento sono tratte da Booking.com, con filtri che includono hotel di almeno tre stelle, a meno di un chilometro dal centro città, con colazione e recensioni degli ospiti di almeno 8 su 10. Si confrontano i periodi tra il 22 e il 26 dicembre, il 29 dicembre e il 2 gennaio, e il 19 e il 23 gennaio, per avere un termine di paragone.

A Roma, per esempio, il prezzo di una camera matrimoniale con colazione in un hotel a tre stelle va dai 700 ai 2.000 euro tra il 22 e il 26 dicembre, con un aumento del 30% rispetto a gennaio. Ma durante il periodo 29 dicembre-2 gennaio, il costo sale a circa 4.200 euro, quasi il triplo rispetto al periodo natalizio. Lo stesso trend si riscontra negli hotel a cinque stelle, soprattutto per le camere classic, mentre le suite più esclusive mantengono prezzi stabili.

Anche a Firenze e Venezia si osserva un andamento simile, con tariffe durante Capodanno che triplicano quelle di gennaio. A Venezia, le tariffe dei cinque stelle partono da circa 1.200 euro, inferiore rispetto a Firenze e Roma. La differenza tra i periodi natalizi e quelli ordinari è meno marcata a Venezia rispetto alle altre città.

Il soggiorno nei periodi festivi nelle città di maggior interesse turistico è particolarmente costoso, soprattutto se si considerano gli hotel di lusso. Le suite più esclusive possono raggiungere cifre stratosferiche, come i 66.915 euro per una suite a Roma o i 72.000 euro a Milano.