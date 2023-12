Ipotesi collegemanto intervallivo Col Ranzola che collega Brusson e Gressoney-Saint-Jean

Il dibattito verteva sui costi e sull'impatto ambientale derivanti dal progetto di riqualificazione della strada intervalliva.

La Consigliera Chiara Minelli ha sollevato dubbi riguardo alla spesa totale di circa 4,7 milioni di euro, di cui 2,9 milioni provenienti dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). Ha messo in luce la questione fondamentale della reale necessità di riqualificare una strada che attualmente non esiste, chiedendo spiegazioni sulle motivazioni dietro questa scelta, i criteri di valutazione adottati e gli interventi alternativi meno impattanti sul territorio.

“Con delibera del 27 novembre scorso, la Giunta regionale ha individuato tra gli interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) la riqualificazione di tale, inesistente, strada intervalliva per una spesa totale di circa 4,7 milioni di euro (2,9 dal Fondo) - ha segnalato la Consigliera Chiara Minelli -. Secondo quanto riportato nella delibera, i due Comuni intenderebbero invece realizzare una pista poderale per collegare la zona di arrivo della seggiovia Weissmatten nel comune di Gressoney-Saint-Jean, con la strada poderale esistente che giunge fino all'alpeggio Fenêtre a Brusson. L'intervento, in territorio di "elevata acclività", richiederà scavi e riporti sui versanti oltre a varie opere di sostegno.

Chiara Minelli

Interpelliamo il Governo per conoscere la ragione per cui nella delibera si prevede la riqualificazione della strada intervalliva comunale visto che, allo stato attuale, non esiste alcun collegamento da riqualificare; quali criteri o valutazioni hanno portato ad individuare questa opera; quale intervento "per la valorizzazione delle migliori iniziative in materia di tutela delle qualità ambientali"; quali altri possibili interventi da finanziare attraverso il Fosmit siano stati presi in considerazione e di conseguenza ritenuti meno meritevoli; quali atti formali sono stati compiuti dalle Giunte o dai Consigli comunali di Brusson e Gressoney-Saint-Jean alla data del 27 novembre 2023”.

L'Assessore Luciano Caveri ha difeso il progetto sottolineando i suoi benefici agricoli, turistici e di protezione civile. Ha evidenziato la funzione di presidio e protezione ambientale della pista poderale, in grado di controllare e proteggere il territorio dalle calamità naturali, come frane e valanghe. Ha sottolineato l'importanza di tale intervento per la sostenibilità e lo sviluppo delle aree montane.

L'Assessore ha dichiarato che il progetto è stato inviato al Dipartimento per gli affari regionali e si attende l'approvazione del decreto di finanziamento. Ha anche menzionato uno studio di fattibilità già completato e ha sottolineato l'importanza di un'arteria viaria per contrastare l'isolamento delle vallate.

Tuttavia, la Consigliera Minelli ha ribadito la sua preoccupazione sull'impatto ambientale e ha sollevato la questione della manutenzione delle strade esistenti prima di intraprendere nuovi progetti. Ha espresso dubbi sulla priorità di questa opera, evidenziando possibili alternative e sottolineando il potenziale cambiamento del paesaggio che potrebbe compromettere l'identità naturale della zona.

In conclusione, il dibattito si è concentrato sulla necessità di bilanciare lo sviluppo infrastrutturale con la salvaguardia ambientale, evidenziando l'importanza di valutare attentamente l'impatto e i costi di interventi di questo genere sul territorio.