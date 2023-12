Aggravi vuoler vederci chiaro nei conti del casino

Con un'interrogazione trattata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2023, il Capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, ha voluto sapere «quali valutazioni e stime siano state fatte dall'Amministratore unico della Casinò de la Vallée in merito alla cifra annunciata ai giornali di 40 milioni di euro che sarebbero necessari per la ristrutturazione della Casa da gioco di Saint-Vincent; se questa stima sia stata mai condivisa con il Governo regionale e se vi siano state interlocuzioni per comprendere quali potenziali fonti di finanziamento si potrebbero perseguire.»

«La Società tiene a precisare di non aver avanzato alcuna richiesta di fondi all’Amministrazione regionale, né al momento ha programmato investimenti o spese straordinarie non già previste dal piano industriale su cui si fonda la procedura concorsuale in atto - ha riferito il Presidente della Regione, Renzo Testolin -. La piena attuazione del concordato, la cui conclusione è prevista per il 31 dicembre 2024, è al momento la priorità fondamentale dell’azienda. Per ciò che riguarda il futuro della Società, l’Amministrazione regionale, come è noto, ha affidato a Finaosta uno studio di cui si attendono gli esiti. Per ogni ulteriore chiarimento e valutazione, l’Amministratore unico della Casa da gioco ha offerto la sua disponibilità a presentare nelle sedi competenti l’andamento della Società, ad oggi, largamente positivo sia sotto il profilo economico che finanziario.»

«Chiedevano se la Regione avesse fatto valutazioni rispetto a quanto affermato dall'Amministratore unico - ha replicato il Capogruppo Aggravi (nella foto) -. Crediamo che un amministratore di una società partecipata, prima di fare certe dichiarazioni ai giornali, dovrebbe non solo valutare bene quello che dice, ma raccordarsi con il proprio azionista e con i piani della società. Questa è una caduta di stile che denota la mancanza di attenzione verso la Società e i suoi dipendenti che in questi anni sono stati chiamati a fare grandi sacrifici.»