ÉVANGILE DE NOËL: LE PEUPLE QUI MARCHAIT DANS LES TÉNÈBRES A VU UNE GRANDE LUMIÈRE

NOËL EST FONDEMENT DE NOTRE JOIE

Chers frères et soeurs, c'est Noël aujourd'hui. Que la joie innonde nos coeurs, car l'Éternel est venu nous visiter. Noël c'est la joie, c'est l'humilité, c'est la paix, c'est la lumière dans nos obscurités.

Cette solennité arrive dans les moments tristes de notre histoire. L'humanité est mouillée de larme à Gaza, en Ukraine, à cause de guerre fratricide qui endeuille les enfants de Dieu. Noël arrive où dans certaines parties du globe tant de monde souffre de faim, du manque d'assistance medicale et de sécurité. Les ténèbres de la peur de la possibilité d'une éventuelle catastrophe planétaire envahissent les coeurs.

Les dépressions et les cancers menacent les sociétés apparemment dévéloppés, tandis que la faim, l'absence d'espérance minent les coeurs des pays déshérités. Dans tout cela qui peut nous empêcher de nous réjouir? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Noël n'est pas une invention, une illusion pour calmer nos inquiétudes. La première lecture du livre d'Isaïe est un véritable hymne à la joie dans un contexte obscur comme le nôtre. Dieu, rend l'impossible possible en rejoignant l'humanité accablée de douleur dans la condition non de gloire qui aveugle le regard, mais dans une pauvreté. Il naît dans une mangeoire car il n'a pas trouvé de place dans les hotels des suffisants.

2. UN ENFANT NOUS EST NÉ, UN FILS NOUS EST DONNÉ.

"Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du pays de la mort, une lumière a resplendi". L'annonce de la venue du Messie qui vient tout mettre en ordre décrit un contexte de misère généralisée. Un peuple est sans espérance, il marche sans appui dans les ténèbres opâques. Quelle est la nature de ces ténèbres dans leurs multiples formes? Quelles sont les causes de ces ténèbres? Comment l'événement de Noël opère-t-elle la révolution?

Sur le plan historico-politique, Jésus naît quand l'empereur César Auguste avait organisé le recensement. Il voulait connaître les habitants de la Judée pour renforcer l'oppression en leur faisant payer les impôts. Qui refusait cet "ordre mondial" de ce temps-là était considéré comme un rebelle à éliminer. La tristesse des habitants, la terreur, les inquiétudes du lendemain remplissaient les coeurs du peuple sans défense.

La Judée était gouvernée par Hérode. Cette naissance crée la joie des humbles et la panique des puissants. Hérode, organise le massacre des enfants pour se débarasser de cet enfant divin qui vient le détrôner. Quand les ténèbres envahissent le coeur d'un roi, la conséquence inéxaurable est le bain de sang dans tout le pays. Ce que nous observons aujourd'hui est l'effet de l'endurcissement du coeur des nouveaux "Augustes" qui signifie des rois qui se font des divinités. La grâce de Dieu apparaît dans ces moments obscurs de notre existence. La gloire de Dieu vient chasser ces ténèbres qui n'ont aucun pouvoir sur elle.

La lumière du Christ apparaît dans les ténèbres individuelles, sociales, politiques, économiques, militaires. Noël vient quand les peuples marchent dans les grandes ténèbres épaisses du pessimisme. C'est dans ce contexte que nous comprenons l'hymne à la joie de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tu as multiplié leur allégresse, tu as fait éclater leur joie, ils jubilent devant toi comme on jubile dans la moisson, comme on jubile au partage du butin. La raison est que "un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance".

3. NOËL EST INCOMPATIBLE AVEC L'ÉGOISME ET L'ORGUEIL

Tout l'univers est rempli de la gloire de Dieu, et tout chante: gloire à Dieu! Avec Noël, nous célébrons l'unité de l'humanité, de l'univers visible et invisible. L'enfant Jésus dans la mangeoire, embrasse et remplit tout de joie, sauf les méchants qui s'écartent du baiser du Verbe fait chair au milieu de nous. Avec Noël, le ciel et la terre, les puissances visibles et invisibles d'en haut et d'en bas, les animaux et les bergers sont unis dans la joie pour contempler le Bon Pasteur, le Roi des rois. Le texte de Friedrich Schiller traduit par Ludwig Van Beethoven dans sa Neuvième Symphonie, devenue l'hymne de la joie de l'Union Européenne, synthétise cet amour de Dieu source de toute joie en ces sublimes paroles:

"Joie! Joie! Belle étincelle divine. Fille de l'Elysée. Nous entrons l'âme enivrée dans ton temple glorieux.Ton magique attrait resserre ce que la mode en vain détruit.

Tous les hommes deviennent frères où ton aile nous conduit. Tous les êtres boivent la joie, en pressant le sein de la nature. Tous, bons ou méchants, suivent les roses sur ses traces. Elle nous donne baisers et vendages, et nous offre l'ami à l'épreuve de la mort. L'ivresse s'empare du vermisseau, et le Chérubin apparaît devant Dieu".

Nous aussi, avec l'âme ivre de joie, entrons dans la crèche pour adorer Jésus. Il est le sens et la consistence de notre existence.

La joie de Noël n'est pas une mode passagère, mais change le monde et notre mode de vivre.

Chacun de nous est une note qu'il faut toujours accorder, pour que notre son singulier s'harmonise aux autres sons pour le concert universel de la joie. Jésus est né pour que le monde soit innondé de joie. D'un même coeur simple et joyeux, chantons tous Noël. Recevons le baiser de Dieu en personne pour que nous soyons à notre tour des messagers de paix et de joie. Partageons le peu que nous avons avec les pauvres, car un pain partagé selon la logique de l'amour ne diminue pas, mais tend à augmenter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté, amen.

Heureuse fête de Noël 2023 et bonne année de paix et joie de 2024.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera