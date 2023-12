Dall'orto alla tavola alla poubelle; come evitare gli sprechi

Alimentazione sana, produzione e distribuzione di frutta e verdura nel rispetto dell’ambiente, consumo dei prodotti e gestione dei rifiuti consapevoli sono i temi di questo secondo quaderno, promosso e sostenuto da Coldiretti Valle d’Aosta, nell’ambito di Campagna Amica, e realizzato in collaborazione con L’Università della Valle d’Aosta, il Centre Abbé Trèves e l’associazione Forrestgump Valle d’Aosta.

Destinato a bambine e bambini tra i 3 e gli 11 anni il quaderno li accompagna in un percorso virtuoso che va dall’orto alla tavola e dalla tavola al contenitore dei rifiuti e si propone come strumento didattico per insegnanti e genitori che desiderano affrontare i temi legati all’educazione alimentare in modo ludico e attraverso attività stimolanti.

Guidati da una mascotte, il cane Thor, che scrive loro brevi messaggi in lingua francese e propone giochi e sfide che implicano l’uso di più lingue, secondo un approccio plurilingue e multiculturale, le bambine e i bambini scoprono i temi affrontati e sono invitati ad interagire con il protagonista. Blogger appassionato Thor, infatti, tiene un diario on Line “Une vie de chien” in cui racconta le sue avventure e pubblica in modo anonimo i messaggi dei suoi lettori e delle sue lettrici.

I quaderni didattici Les Cahiers de Thor sono una serie di libri divisi in due parti: la prima contiene le lettere di Thor e le attività legate al tema del quaderno; la seconda indicazioni, suggerimenti e approfondimenti per i genitori e gli insegnanti. Il primo quaderno “A la découverte du français” vuol far scoprire alcuni aspetti della lingua francese e della cultura francofona facendola dialogare con altre lingue del territorio e del contesto familiare delle bambine e dei bambini. Un terzo volume, in preparazione e disponibile in marzo 2024, racconterà la vita nei rifugi di montagna e la preparazione di un’escursione.

Nati dall’esperienza didattica dell’autrice Gabriella Vernetto, già dirigente tecnico presso l’assorato all’educazione della regione, i Cahiers de Thor sono stati sperimentati da studenti di scienze della formazione primaria dell’Università della Valle d’Aosta e da insegnanti di varie scuole dell’infanzia e della primaria grazie al Centre Abbé Trèves.

Docente a contratto di didattica del plurilinguismo e di letteratura per l’infanzia presso l’ateneo valdostano, Gabriella Vernetto ha una lunga esperienza come formatrice di docenti e coordinatrice di ricerche in ambito linguistico nel quadro di progetti europei (Comenius, Erasmus) che le hanno permesso di sperimentare gli approcci didattici proposti nei Quaderni.

Autrice di numerosi articoli, contributi a saggi e volumi sui temi delle politiche linguistiche educative, della didattica del plurilinguismo e sull’uso delle tecnologie per l’insegnamento linguistico, si è recentemente dedicata alla redazione di questi supporti in lingua francese promossi nelle scuole valdostane dall’assessorato al sistema educativo e sul territorio nazionale dall’Institut français dell’ambasciata di Francia in Italia.