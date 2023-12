In distribuzione la Tsapletta di Dicembre 2023

Il nuovo numero de “La Tsapletta” è in distribuzione gratuita nelle edicole di Courmayeur, in Municipio e in biblioteca. La testata che racconta luoghi, storie e attualità di Courmayeur nelle sue 32 pagine si concentra sui principali eventi che hanno interessato il paese ai piedi del Monte Bianco in questi mesi e propone nuovi approfondimenti e racconti.

Nella sezione Vita di paese si ripercorre la consegna della maturità civica ai Courmayeurins, i momenti di convivialità con i Jeunes d’Antan, la seconda edizione della Festa di Courmayeur, le attività dell’associazione DBZ, nata nel ricordo di David Tampan. Un ricordo particolare su questo numero va a due colonne e anime della comunità: “Lucianone” Mareliati, che lascia un’eredità fatta di saperi e storie di montagna racchiuse nei suoi libri, oltre ai momenti in sua compagnia,sulle piste da sci, o sulla catena del Monte Bianco. Nonna Lubina Dalbard, tutti la ricordano con infinito affetto nel suo orto in via Dolonne, che non era solo un luogo che ha curato con amore e passione, ma una dimensione vera e propria di amicizia e incontro, una vera “hall” che anticipava la porta di casa sempre aperta per accogliere amici e parenti.

La biblioteca presenta poi su questo numero il ricco programma di 25 appuntamenti che scalderanno l’inverno. Un percorso culturale che tra laboratori per grandi e piccoli, giochi di ruolo, incontri divulgativi su temi di attualità, storie, libri, ospiti e concerti, andrà avanti fino al 27 aprile 2024. Viene presentato poi il TOR Culture, secondo numero, che nelle 27 pagine interne, a firma di Césarine Pavone, conduce chi legge tra 32 punti di interesse individuati tra i villaggi di Dolonne e La Villette. Informazioni storiche, curiosità, aneddoti, immagini di ieri e oggi, accompagnano il lettore alla scoperta del patrimonio storico – culturale e ambientale di questi villaggi.

Ricco poi l’approfondimento sugli aggiornamenti e le tappe del Courmayeur Climate Hub, un laboratorio sociale e un luogo fisico, ma soprattutto un progetto che accompagnerà Courmayeur fino al 2026 .Tra le pagine curate da Fondazione Courmayeur Mont Blanc, che cambiano veste e si arricchiscono di contenuti, questa volta si sviluppa il tema “Comunicare il cambiamento climatico tra scienza, economia e cultura”. Infine tra i tanti argomenti di attualità tante news e curiosità.

La Tsapletta, periodico culturale della biblioteca di Courmayeur, offre poi tanti altri articoli tutti da leggere e scoprire in questo numero che come sempre è possibile scaricare in formato PDF anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.

Per scaricare La Tsapletta in PDF - N. 13 - https://www.comune.courmayeur.ao.it/uffici-e-servizi/servizi-al-pubblico/biblioteca