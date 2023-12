800 anni del Natale di Greccio in un Museo diffuso in Lombardia

Nel 2023, la famiglia francescana ricorda gli 800 anni dalla notte di Natale in cui Francesco d’Assisi a Greccio mise in scena per la prima volta la nascita di Gesù.

Per celebrare questo anniversario, anche dal punto di vista culturale, dieci musei della Lombardia collaborano nel contesto del Progetto “Frate Francesco 2023-2026. Centenari Francescani in Lombardia”.

Fino al 7 gennaio 2024, in esposizione tesori del proprio patrimonio dedicati al tema del Presepe e della Natività.