Il Presidente di 50&Più Valle d'Aosta augura un Natale di solidarietà e un 2024 ricco di prospettive

Cari Soci e Stimati Commercianti,

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, desidero rivolgervi i più calorosi auguri a nome di 50&Più della Valle d'Aosta. In questo momento di gioia e condivisione, è con grande piacere che vi invio i miei più sinceri pensieri di felicità, prosperità e serenità.

Le festività natalizie sono un periodo speciale che ci offre l'opportunità di riflettere sui successi raggiunti nel corso dell'anno e di guardare con ottimismo verso il futuro. Vorrei ringraziare ciascuno di voi per il vostro costante impegno, sostegno e partecipazione attiva all'interno di 50&Più, che ha reso possibile il perseguimento dei nostri obiettivi comuni.

Nel prossimo anno, oltre alle festività, ci attendono importanti sfide e opportunità. Con il rinnovo degli organi statutari di 50&Più, avremo l'opportunità di continuare a lavorare insieme per garantire il benessere e la tutela dei nostri soci, in particolare dei commercianti in pensione, promuovendo un ambiente favorevole alle attività commerciali e alle relazioni tra di noi.

Vi incoraggio a partecipare attivamente al processo elettorale, a esprimere le vostre idee e a contribuire con il vostro prezioso supporto per il futuro della nostra associazione. Sono convinto che insieme possiamo fare la differenza e portare avanti la missione di 50&Più con passione e determinazione.

In questo periodo di festa, vi invito a godere dei momenti preziosi in compagnia dei vostri cari, a nutrire i legami di solidarietà e a coltivare speranze per un futuro radioso.

Auguro a voi e alle vostre famiglie un sereno e felice Natale, colmo di gioia, amore e pace, e un prospero Anno Nuovo ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Con i migliori auguri,

Pericle Calgaro

Presidente di 50&Più della Valle d'Aosta