Più attezione alle associzioni dei donatori volontari di sangue

Il testo, presentato dalla Giunta il 19 settembre, è stato illustrato in Aula dal Consigliere Roberto Barmasse (UV), che ha sottolineato le quattro finalità della legge. La prima consiste nell'aggiornamento della disciplina del 2009. La seconda prevede una ristrutturazione della rete trasfusionale regionale, con la separazione della Commissione regionale tecnico-consultiva in due organi: la Commissione per la programmazione delle attività trasfusionali e il Comitato tecnico-consultivo. Entrambi hanno compiti consultivi, pianificatori e gestionali, tra cui la definizione del Programma annuale di autosufficienza regionale e la predisposizione del Piano pluriennale sangue e plasma. Questi strumenti sono cruciali per raggiungere l'autosufficienza di sangue ed emoderivati a livello regionale e nazionale. Il Consigliere ha sottolineato il ruolo fondamentale delle associazioni e dei donatori come protagonisti e portatori della cultura del dono del sangue. Il loro impegno rappresenta il significato più profondo di salvare vite attraverso la donazione del sangue.

Roberto Barmasse, relatore della legge

Inoltre, il terzo obiettivo della legge è garantire la rappresentanza di tutte le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue nella programmazione regionale, senza fissare una soglia minima di donatori attivi. Infine, sono state apportate modifiche alle modalità di concessione dei contributi finanziari, con l'intento di supportare esclusivamente il sistema trasfusionale regionale e di incrementare del 10% le quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni regionali.

L'Assessore alla sanità, Carlo Marzi, ha evidenziato l'importanza del rinnovo della normativa in seguito a un costante confronto con le associazioni coinvolte. Ha ringraziato gli uffici e la Commissione per il loro impegno. Marzi ha ribadito l'attività fervida e vitale del volontariato nella donazione del sangue, sottolineando che nel 2023 ben 2550 volontari hanno effettuato 6755 donazioni, collocando la Valle d'Aosta tra le prime Regioni italiane per plasma raccolto in proporzione alla popolazione residente. Ha espresso il sostegno unanime alla legge come rafforzamento del ruolo delle associazioni e federazioni regionali e come conferma dell'importanza vitale della loro attività nel raggiungimento degli obiettivi strategici regionali legati alla donazione del sangue. L'Assessore ha enfatizzato l'essenza del volontariato, affermando che donare sangue significa salvare vite, e ha sottolineato la necessità di un adeguato sostegno a questo settore vitale per la società.