La Valle d'Aosta al centro dell'agenda politica e socio-economica

In questa prima metà di mandato della giunta regionale presieduta da Renzo Testolin, la Valle d'Aosta ha dovuto affrontare sfide complesse e articolate, rispecchiando il contesto unico di una regione montuosa desiderosa di crescere e progredire dal punto di vista socio-economico, mantenendo un forte impegno per la salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto di principi di coesione sociale e sostenibilità.

L'approccio adottato dalla giunta è stato di armonizzare queste differenti ma complementari dimensioni, dimostrando attraverso la storia della regione che esse non sono inconciliabili. Questa direzione strategica è stata evidenziata durante il Sommet Grand Continent, un'importante assemblea dove figure di spicco della politica, dell'economia e dell'ambito accademico internazionale hanno discusso su queste tematiche. Ciò ha portato all'inclusione di alcune questioni all'ordine del giorno dei colloqui Italo-Francesi, nell'ambito del Comitato di cooperazione frontaliera, sancito dal Trattato del Quirinale.

Il 2023 è stato un anno in cui la Valle d'Aosta ha dovuto far fronte a diverse emergenze, come l'incendio che ha colpito il territorio di Aymavilles e le frane verificatesi nei comuni di Oyace e Bionaz. L'intervento tempestivo e coordinato della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, dei volontari e delle forze dell'ordine ha testimoniato l'efficacia di un sistema pronto a gestire situazioni critiche.

Il ruolo di governo di una Regione autonoma richiede una gestione diligente delle questioni contingenti e una visione prospettica del futuro. In tal senso, l'approvazione del Bilancio pluriennale da parte del Consiglio regionale ha previsto stanziamenti considerevoli, prioritariamente indirizzati verso settori cruciali quali la salute e l'istruzione, rappresentanti quasi il 38% delle risorse destinate.

L'orientamento principale dell'azione della giunta si fonda sul concetto di sostenibilità, che permea tutte le sfere dell'attività amministrativa: dalle politiche del lavoro allo sviluppo economico, dalla promozione della mobilità sostenibile all'energia, fino alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio. Inoltre, si pone l'accento sui servizi alla persona, la salute, il benessere e il sostegno alle fasce più deboli, disabili e svantaggiate, oltre alla promozione del volontariato e della crescita professionale.

La Valle d'Aosta ambisce a crescere e svilupparsi mantenendo vivi i legami con le proprie radici e i valori che definiscono la comunità. Si aspira a essere un esempio concreto della forza della dimensione locale nel favorire l'arricchimento e l'attivazione di meccanismi di sussidiarietà, in sintonia con il pensiero espresso da Papa Francesco nell'enciclica 'Fratelli Tutti'.

Nell'80° anniversario della Resistenza, celebrato attraverso una serie di eventi, si è rinnovata la consapevolezza della storia di autonomia della Valle d'Aosta, sancita nel suo Statuto speciale, unico nel suo genere e approvato come legge costituzionale nel gennaio del 1948.

Proiettandosi verso il futuro, la regione intende mantenere saldi i valori che costituiscono la sua identità: la forza della famiglia, l'accoglienza incondizionata e la solidarietà. Le parole di Leonardo Lotto, giovane valdostano, hanno ribadito la potenza di ogni singolo istante nel poter generare un cambiamento positivo nel mondo, fornendo ispirazione a coloro che affrontano percorsi difficili nella loro vita quotidiana.

