Almanach de sabato 23 decembre saint Armand

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 24 dicembre

Cattedrale – ore 22.00

Natale del Signore – S. Messa della Notte

Lunedì 25 dicembre

Cattedrale – ore 10.30

Natale del Signore – S. Messa del Giorno

Ospedale Parini – ore 16.00

Natale del Signore – S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 17.30

Vespri di Natale

Martedì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre

Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Mercoledì 27 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Giovedì 28 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 30 dicembre

Cattedrale – ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Domenica 31 dicembre

Cattedrale – ore 18.00

Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

GENNAIO 2024

Lunedì 1° gennaio

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Solennità di Maria S.ma Madre di Dio

Martedì 2 gennaio

Vescovado – mattino

Udienze

Venerdì 5 gennaio

Casa circondariale di Brissogne – ore 14.00 e ore 15.00

Messe di Natale

Sabato 6 gennaio

Cattedrale – ore 10.30

Messa per la Solennità dell’Epifania del Signore

LE MESSAGER RICORDA saint Armand

La Chiesa celebra San Giovanni da Kety (Canzio) Sacerdote

«All'Ateneo da me tanto amato auguro la benedizione della Santissima Trinità e la perpetua protezione di Maria, Sede della Sapienza, come anche il patrocinio fedele di san Giovanni da Kety, suo professore più di 500 anni fa». Così durante la visita a Cracovia del 9 giugno 1979, Giovanni Paolo II ricordò il professore santo di quell'Università. Nato a Kety cittadina polacca a sud ovest di Cracovia nel 1390, Giovanni intraprese gli studi con risultati subito brillanti. Docente di filosofia a 27 anni, a 34 fu ordinato sacerdote, continuando a insegnare per alcuni anni. Ricevuto l'incarico di parroco a Olkusz, si fece ammirare come modello di pietà e carità verso il prossimo. Nel 1440 riprese la docenza a Cracovia contribuendo all'educazione del principe Casimiro. Morì durante la Messa della vigilia di Natale del 1473. Docente e amico degli ultimi, la gente prese subito a considerarlo santo ricordando le sue lezioni di amore tra i malnutriti e i malati. È stato canonizzato da Clemente XIII nel 1767.

Il sole sorge alle ore 8,05 e tramonta alle ore 16,47

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.