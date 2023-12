Una ventina di lavoratori andrà a lavorare fuori Valle per tre anni

Dopo mesi di trattative con la Direzione Regionale Piemonte, cui fa capo il personale ferroviario, la Direzione Regionale Valle d'Aosta e l'Assessorato ai Trasporti hanno comunicato a una ventina di lavoratori che andranno a lavorare fuori Valle per tre anni.

Se da un lato il Pnrr ha dato la possibilità di eseguire i lavori per l'elettrificazione della linea Aosta-Ivrea, dall'altra non si è pensato al disagio che ne sarebbe conseguito per chi ci lavora. A pochi giorni dalle feste natalizie, non resta che l'amarezza verso un’azienda e una Regione che poco ha fatto per mitigare gli effetti della chiusura.



Ci ritroviamo nella condizione che la politica gioca sempre un ruolo predominate nelle decisioni da prendere a discapito di altri. Nel caso specifico dei dipendenti di Trenitalia presenti in Valle d'Aosta , peraltro subordinati al fatto che a prendere le decisioni finali sia un’altra regione , nel caso specifico il Piemonte. Si tratta di lavoratori con sede di lavoro ad Aosta. Un'altra assurdità, che ovviamente incide anche sulla politica sindacale, è che non siamo noi come sindacati della Valle d’Aosta ad essere firmatari di qualsivoglia accordo inerente a questa situazione, nonostante la maggior parte dei lavoratori risieda in Valle.



La Regione Valle d'Aosta nel caso specifico l’assessorato ai Trasporti si è resa disponibile a utilizzare il personale nell' assistenza alla clientela in previsione delle difficoltà che si avranno con la sostituzione dei treni con i bus, ma la richiesta non è mai stata formalizzata perché non vi è stata mai la volontà politica.



Detto ciò, noi come segreterie FILT CGIL e FIT CISL, monitoreremo l'andamento della trattativa, che riteniamo non essere finita, ma continuerà nei prossimi tre anni, e se sarà necessario utilizzeremo tutti i mezzi necessari per far valere i diritti dei lavoratori implicati, ad oggi vittime di un contesto anomalo politico – economico, che non deve però ledere la dignità del singolo, ma garantire qualità della vita e del lavoro.