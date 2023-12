Oltre 6.000 utenti hanno già scaricato la App per l’utilizzo del Trasporto pubblico locale

Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica per il trasporto su gomma nei suoi primi 4 giorni di attivazione, avvenuta lunedì 18 novembre, ha distribuito 5.244 tessere per le persone over 65, con invalidità e disabilità e 2.289 tessere ricaricabili; oltre 2.000 utenti hanno caricato i loro abbonamenti e sono state effettuate 3.131 ricariche.

Le aziende Arriva, SVAP e VITA e il Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, insieme all’azienda incaricata Kentkart, stanno lavorando per ultimare la transizione verso il nuovo sistema per tutti gli utenti.

Al momento le aziende stanno procedendo con l’autorizzazione per le domande presentate da centinaia di utenti, procedura necessaria per controllare e confermare dati e tratte desiderate dai passeggeri e tutelare l’utenza da eventuali errori nella digitazione.

Gli utenti possono già effettuare il pagamento elettronico tramite l’APP, per l’acquisto di tutte le tipologie di prodotti offerti; il pagamento a bordo con carta bancaria sarà attivo nelle prossime settimane.

Le società del TPL automobilistico invitano l’utenza che normalmente usufruisce dell’abbonamento e che non abbia già provveduto, a procedere con la registrazione sul sito https://vda-abbonati.sitvallee.it/

Le informazioni relative all’attivazione delle procedure e alle nuove funzionalità del servizio di bigliettazione sono reperibili sul sito istituzionale www.vdatransports.it dove è anche possibile iscriversi al servizio “Rimani aggiornato” o inoltrare una segnalazione nella sezione dedicata ai viaggiatori “Aiutaci a migliorare i servizi”.