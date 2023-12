Approvato il Bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2024 e il piano triennale degli investimenti 2024-2026 dell'azienda USL della Valle d'Aosta

“Insieme all'Azienda USL abbiamo lavorato per tornare ad approvare il bilancio di previsione nel rispetto del termine del 31 dicembre. Con l'approvazione del bilancio, insieme agli indirizzi e obiettivi già approvati nel mese di settembre scorso e l'adozione del nuovo Atto aziendale, garantiamo, sin dall'inizio dell'anno, il prosieguo di tutte le attività in corso e l’impulso immediato per riorganizzare e potenziare il nostro Servizio sanitario regionale", spiega l’Assessore Carlo Marzi.

Il bilancio preventivo economico annuale 2024 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta pareggia per 361.846.093 euro, presenta un valore della produzione pari a 361.844.593 euro e costi della produzione per 351.392.427 euro. Il bilancio chiude in perfetto pareggio, così come definito in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.

Il bilancio preventivo economico annuale 2024 dell’Azienda USL costituisce il Bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale in quanto l’Azienda USL della Valle d’Aosta è l’unica azienda sanitaria presente sul territorio regionale.