Consegnata al Vescovo di Aosta la statuina del presepe 2023

Il Presepe è la rappresentazione della nascita di Gesù, ma attraverso i suoi personaggi serve anche a raccontare la realtà della vita di tutti i giorni. Insieme al Bambinello troviamo, quindi, fra gli altri, artigiani, casalinghe, filatrici, agricoltori, pastori e gli animali, dal bue all’asinello della Natività, dalle pecore alle caprette, dalle oche alle galline, fino a cani e gatti per rappresentare la multiforme dimensione del Creato. Al Presepe si aggiunge da diversi anni, su iniziativa di Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola un nuovo personaggio capace di parlare del presente e del futuro.

Dopo l’infermiera in tempo di Covid, l’imprenditore alle prese con la crisi economica nel 2021, la florovivaista che ha affrontato le difficoltà della pandemia e della guerra nel 2022, la statuina realizzata nel 2023 rappresenta, attraverso un maestro imprenditore e il suo apprendista, la trasmissione del saper fare attraverso le generazioni.

Come nelle altre 226 Diocesi italiane anche in Valle d’Aosta la statuina, realizzata in cartapesta dal Maestro Claudio Riso, è stata consegnata questa mattina, giovedì 21 dicembre, al Vescovo di Aosta Mons. Franco Lovignana dalla Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta Alessia Gontier, dal direttore Elio Gasco e dal Segretario di Confartigianato Imprese Valle d'Aosta Stefano Fracasso.

“Quest’anno – sottolinea Stefano Fracasso, direttore di Confartigianato – abbiamo voluto evocare in una sola immagine, aspetti fondamentali e costitutivi del “saper fare”: apprendistato, formazione, competenze, passaggio generazionale nell’impresa familiare, attrattività per i giovani. È un’immagine che rappresenta il cuore della cultura artigiana e del lavoro italiano, la vicinanza al territorio e ai suoi prodotti, la trasmissione del sapere attraverso le generazioni. La figura del giovane, con i suoi sforzi e la sua concentrazione, vuole richiamare l’interesse di giovani ad apprendere e a preservare le tradizioni, innovandole. La figura del maestro rappresenta, allo stesso tempo, la difesa delle competenze e la responsabilità di orientare le scelte future delle nuove generazioni sulla strada dell’eccellenza italiana, del made in Italy, della valorizzazione del territorio e delle comunità”.

“La solidarietà tra generazioni sulla quale si fonda l’impresa familiare è un modello vincente per vivere e stare bene insieme e si sta dimostrando fondamentale anche per affrontare le difficoltà economiche e sociali di molti cittadini in un momento di grandi tensioni internazionali” hanno commentato Alessia Gontier e Elio Gasco, Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

I due nell’incontro con il Vescovo hanno anche sottolineato l’importanza di “sostenere l’ingresso dei giovani nelle imprese”. “In questo senso l’agricoltura valdostana, con l’11% di imprese condotte da giovani e una percentuale ancora più alta di realtà che impiegano manodopera familiare giovane destinata a prendere le redini dell’attività, può rappresentare

un esempio prezioso dal momento che i giovani sono portatori di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, creatività e nuove opportunità occupazionali” hanno concluso Gontier e Gasco.