Ecco qualche consiglio utile per bere anche a casa un espresso buono come al bar: dalla scelta del caffè in chicchi alla pulizia e manutenzione periodica

La scelta tra moka e macchina per caffè espresso per l'uso domestico dipende dalle preferenze personali, dal gusto del caffè che si desidera ottenere e dalle esigenze specifiche. I fattori da considerare sono molteplici: il budget e lo spazio che si hanno a disposizione, il tempo di preparazione e le abitudini di consumo.

Hai deciso per una macchina da espresso domestica?

Grazie a filicorizecchini.com, specializzato nella vendita di caffè online, abbiamo realizzato questa guida con alcuni consigli da seguire.

Partendo dalla scelta del caffè: optate per il caffè in chicchi

Questa scelta offre diversi vantaggi che riguardano sia la qualità del caffè che l'impatto sull'ambiente. Ecco alcune ragioni per cui preferire il caffè in chicchi:

Freschezza: i chicchi di caffè mantengono la loro freschezza più a lungo rispetto al caffè pre-macinato. Una volta che i chicchi sono macinati, iniziano a perdere rapidamente aroma e sapore. Macinando i chicchi al momento dell'uso, potete godere di un caffè più fresco e aromatico.

Ricordate che l’acqua non è sempre insapore e inodore: è importante scegliere quella giusta per la preparazione del caffè

L’acqua riveste una fondamentale importanza nella preparazione del caffè espresso. Se pensate che rappresenta il 95% di un espresso, e il 98% delle preparazioni filtro, si capisce subito quanto sia importante la scelta dell’acqua giusta per la preparazione dell’espresso a casa.

L’acqua utilizzata nella macchina da caffè oltre che essere fresca e, ovviamente, potabile, deve risultare anche totalmente inodore, insapore ed incolore. Non va dimenticato, inoltre, che i principali fattori che influiscono sulla qualità dell’acqua sono il pH, la presenza di cloro e magnesio e non ultimo il suo grado di durezza. Un’eccessiva durezza dell’acqua, infatti, può portare alla formazione di incrostazioni di calcare nelle tubature e nel boiler della caldaia che, a lungo andare, possono causare un abbassamento della temperatura dell’acqua della macchina, con risultati negativi sull’estrazione del nostro espresso. Un’ideale durezza è intorno ai 4° F ed è possibile misurarla utilizzando un apposito kit di riconoscimento.

Per salvaguardare la macchina espresso si può utilizzare un buon addolcitore a resine cationiche (manuale o automatico), l’osmosi inversa e dei buoni filtri a cartuccia.

Non dimenticate di effettuare pulizia e manutenzione periodica della macchina espresso

La pulizia e la manutenzione della macchina per caffè espresso domestica sono estremamente importanti per diversi motivi, che riguardano sia la qualità del caffè che la durata e l'efficienza della macchina stessa. Ecco alcuni punti chiave sull'importanza della pulizia e della manutenzione:

Qualit à del caffè: una macchina per espresso sporca può influenzare negativamente il sapore del caffè. Residui di caffè vecchio, olio e altri depositi possono accumularsi nella macchina e trasferirsi al caffè appena preparato, alterandone il gusto e l'aroma.

La pulizia e la manutenzione regolari della macchina per caffè espresso sono essenziali per garantire la qualità del caffè, la sicurezza alimentare, l'efficienza della macchina e la sua durata nel tempo. Ricordate di seguire le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione vi aiuterà a ottenere le migliori prestazioni dalla tua macchina e a evitare danni accidentali.

E se non si ha tempo o voglia di macinare il caffè al momento?

Optate per capsule compostabili! Le capsule compostabili sono una soluzione sostenibile e amica dell'ambiente rispetto alle tradizionali capsule mono-uso in plastica o alluminio. Ecco alcune delle caratteristiche e vantaggi delle capsule compostabili:

Materiali biodegradabili : le capsule compostabili sono realizzate con materiali naturali e biodegradabili, come amido di mais, cellulosa, carta non trattata e altri composti organici. Questi materiali si degradano più rapidamente rispetto alla plastica tradizionale.

È importante notare che, sebbene le capsule compostabili offrano numerosi vantaggi ambientali, è ancora fondamentale assicurarsi che vengano smaltite correttamente attraverso i canali di compostaggio adeguati. L'efficacia della decomposizione dipenderà anche dalla gestione dei rifiuti a livello locale e dalla disponibilità di impianti di compostaggio.