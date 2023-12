L'ipotesi di 'spostare' in galleria il tratto di autostrada approda in Consiglio

"Abbiamo sempre parlato di affidare alla società che si sta occupando del Piano regionale dei trasporti l'obiettivo di aggiornare la situazione infrastrutturale, in particolare per la questione della bassa Valle e del tratto Pont-Saint-Martin/Verrès." Lo ha ribadito il vice presidente della Regione e assessore 'Assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, rispondendo a Forza Italia. L’intervento di Bertschy ha messo in evidenza l'importanza di un riesame delle infrastrutture nella zona interessata, riconoscendo la necessità di un aggiornamento considerato strategico per migliorare la viabilità. “Si tratta – ha spiegato - di un'infrastruttura datata che ha necessità di essere ripensata in occasione della scadenza delle concessioni del 2032."

Infatti, la prossima scadenza delle concessioni rappresenta un momento critico per riconsiderare l'efficienza e la sicurezza di un'autostrada il cui impatto territoriale è significativo. Per questo, ha aggiunto Bertschy, “contiamo di portare il dossier in Giunta nella prima quindicina di febbraio per poterlo poi presentare in Commissione."

Non c’è dubbio che il calendario delle presentazioni del dossier riflette un impegno mirato a inserire l'argomento nell'agenda politica in tempi precisi, sottolineando l'importanza dell'argomento. Per questo lo studio potrebbe essere inserito all'interno dello scenario del Piano dei trasporti."

L'inclusione dello studio all'interno del Piano dei trasporti conferma l'approccio strategico nell'elaborare un quadro complessivo per una soluzione ottimale e coerente.

Bertschy ha posto l'accento sull'ascolto e sulle esigenze della comunità mette in risalto l'obiettivo di creare un piano di interventi che tenga conto delle necessità reali degli abitanti locali. “Vogliamo – ha assicurato - dare massima concretezza alla programmazione per rispondere alle esigenze della popolazione."