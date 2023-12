Saint-Oyen guida l'Alta Valle del Gran San Bernardo verso lo sviluppo turistico dei cammini religiosi

Il Comune di Saint-Oyen, in veste di Comune Capofila dell’Alta Valle del Gran San Bernardo insieme a Saint-Rhémy-en-Bosses ed Etroubles, ha aderito ad un avviso pubblico per sviluppare l'offerta turistica dei cammini religiosi italiani.

Il Sindaco di Saint-Oyen, Alessio Désandré (nella foto), annuncia che il Comune si è classificato al decimo posto su 240 progetti, ottenendo un finanziamento di 169.451,90 euro. Il progetto, intitolato “Nuova luce per i pellegrini sulla Via Francigena dell’Alta Valle del Gran San Bernardo”, mira a valorizzare e rendere più accessibile una parte del percorso serale attraverso l'Alta Valle del Gran San Bernardo, destinato non solo ai pellegrini e ai turisti, ma anche ai residenti.

L'iniziativa prevede l'illuminazione del percorso, informazioni accessibili anche per non vedenti tramite bacheche e modelli in 3D, e l'installazione di statue di artigianato locale per arricchire l'esperienza dei visitatori.

Questo tratto della Via Francigena rappresenta la prima tappa italiana e valdostana intrisa di storia e spiritualità, con luoghi emblematici come l'Ospizio del Gran San Bernardo, antichi borghi come Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen con la sua casa ospitaliera di Château Verdun, e Etroubles con il suo borgo medievale e museo all'aperto.

Le Amministrazioni coinvolte mirano a valorizzare sempre di più questo Cammino di Pellegrinaggio, considerandolo un motore economico per le strutture locali e un simbolo del connubio tra fede, natura e cultura, capace di promuovere il dialogo e l'incontro tra i territori e le loro peculiarità.