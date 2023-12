Gli incentivi per l'acquisto degli skipass

«Stando alle dichiarazioni del Presidente dell'Associazione valdostana impianti a fune, la media degli sciatori sui residenti è del 10%, con percentuali più alte nelle zone dove ci sono gli impianti ma che scendono al 6/7% in bassa Valle - ha detto il Consigliere Christian Ganis -. Vorremmo sapere se questi dati siano veritieri e se l’Amministrazione regionale abbia messo in campo delle strategie, oltre a quelle già previste, per aumentare la quota di valdostani che acquistano skipass nella nostra regione.»

L'Assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, ha riferito che «i dati sono leggermente migliori: in base a quanto fornito da Avif, le tessere per residenti utilizzate almeno una volta nella stagione invernale 2021-2022 sono state 15.594, nella scorsa stagione 16.050 di cui 1700 relative a guide e maestri di sci. Quindi in realtà la percentuale media delle ultime due stagioni è al 12,87%, con un piccolo miglioramento del 2,8%. Il tema della promozione della montagna è caro a tutto il Governo: negli ultimi anni abbiamo cercato di parlare non solo di sconti ma di progetti e prodotti per costruire una visione e una cultura della montagna, in particolare nei confronti dei giovani oltre che per tutte le fasce di età. L'idea è di riportare un interesse allo stare in montagna, non solo d'inverno ma anche d'estate. Sono state messe in campo una serie di iniziative, a partire dal progetto "sci…volare a scuola", lo stagionale per gli studenti sia per lo sci di discesa che per il fondo, gli sconti del 20% a favore dei residenti, da quest'anno lo stagionale per le piccole stazioni - sono circa 200 quelli venduti -, la possibilità dello skipass feriale dal lunedì al venerdì. La nostra scelta politica è quella di indirizzare i giovani per costruirsi degli interessi professionali, sportivi, di svago in un'ottica di sostenibilità complessiva. Oggi, se stiamo cominciando a raccogliere dei frutti è perché stiamo facendo sistema insieme a tutti gli attori del comparto.»

«Ben vengano tutte le iniziative e le strategie messe in campo per valorizzare al meglio la pratica dello sci - ha replicato il Consigliere Ganis -, ma uno sconto è sempre il benvenuto. Infatti, lo stagionale sta diventando sempre più esoso, così come il costo medio di un giornaliero si aggira tra i 50 e i 55 euro, cui bisogna aggiungere le spese per il noleggio o l'acquisto di attrezzatura da sci. Tutto questo può incidere sul budget familiare: le famiglie valdostane, già messe a dura prova dalle difficoltà economiche dovute al caro vita e ai costi energetici, oggi mettono in ordine le priorità e non vorrei che per questo motivo lo sci diventasse un surplus. Ci auguriamo quindi che si possa trovare il giusto compromesso tra costi e benefici affinché i cittadini valdostani possano ritornare a sciare. Per la prossima stagione sciistica si potranno trarre le giuste considerazioni e chiederemo conto dell'azione messa in campo dal Governo regionale sui progetti realizzati.»