Esito dell’avviso pubblico "3-2023"

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che ha indetto l’Avviso pubblico “3-2023” per favorire la presentazione di progetti a carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo regionale per le politiche giovanili ai sensi della L. R. 12/2013.

L’Avviso pubblico ha rappresentato una misura volta a offrire un sostegno finanziario alle iniziative progettuali di Soggetti di diritto privato (Associazioni, Enti, Fondazioni, Organizzazioni riconosciute e Associazioni giovanili) senza fini di lucro, con sede legale in Valle d’Aosta, e rivolte ai giovani valdostani.

La Commissione di valutazione ha assegnato i punteggi ai 29 progetti, regolarmente presentati entro la scadenza del 27 novembre 2023, e sulla base della spesa massima prevista di 298.219,99 euro sono stati ammessi a finanziamento i primi quindici, qui di seguito riportati:

Esito Soggetto proponente 1 Lega italiana Fibrosi Cistica Valle d’Aosta ODV 2 Centre d’études francoprovençales René Willien 3 Terra Terra APS 4 Palinodie ETS 4 Organizzazione di volontariato Montagna Sarvadza 6 Lymph Foundation ETS - Courmayeur 7 Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA APS 8 Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale 9 Associazione valdostana paraplegici AVP 10 Disabili sportivi valdostani DISVAL ASD 11 Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis 12 Associazione di promozione sociale “Tutti uniti per Ylenia” 13 AVIS - Associazione volontari italiani del sangue 13 Associazione culturale Framedivision 15 Associazione sportiva dilettantistica Aikido VdA

Dopo i primi 15 progetti finanziati interamente è stato finanziato parzialmente il progetto presentato dall’Associazione Aosta Iacta Est.