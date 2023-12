Semaforo verde per i turisti rosso per i ricoveri programmati dei valdoastani

Valle d'Aosta, la crescita esponenziale dei flussi turistici durante le stagioni ad alta affluenza mette a dura prova i residenti, costringendoli a sopportare significativi disagi, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. Questa realtà comune ad altre destinazioni turistiche è particolarmente accentuata qui, data la popolazione residente relativamente limitata rispetto ad altre regioni, che porta a un'esplosione della presenza umana, moltiplicata diverse volte durante certi periodi dell'anno.

Massimo Uberti, Direttore Generale dell'Azienda Usl Valle d'Aosta, ha sottolineato: "In una Regione che, durante l'alta stagione turistica, arriva a moltiplicare fino a 7 volte la propria popolazione, diventa evidente che il nostro unico ospedale dovrebbe adattarsi a questa 'espansione', ma è impossibile a causa di limiti strutturali, di reclutamento del personale e delle dinamiche del pubblico impiego".

Per far fronte a questa situazione peculiare valdostana, l'approccio adottato consiste nell'adattare le attività ospedaliere, riducendo i ricoveri programmati nei periodi di picco, lasciando così più spazio ai servizi di urgenza-emergenza. Questo provvedimento ha lo scopo di contenere le attese nel Pronto Soccorso, sebbene durante gli altri mesi dell'anno venga incrementata l'attività programmata per ridurre le liste d'attesa e soddisfare le esigenze dei residenti in termini di servizi non urgenti.

L'Assessore alla sanità, Carlo Marzi, ha sottolineato: "Il nostro unico ospedale è sia un'opportunità che una responsabilità per la nostra comunità. Dobbiamo pianificare attentamente, soprattutto in momenti così critici per il servizio sanitario pubblico. Decidere di organizzare le attività chirurgiche secondo i flussi stagionali e turistici mira principalmente a salvaguardare i valdostani, riducendo il numero di interventi chirurgici posticipati e a sostenere il Pronto Soccorso quando aumenta l'afflusso di pazienti stagionali e turisti".

Tuttavia, nonostante queste misure, situazioni di criticità possono ancora verificarsi, specialmente durante picchi imprevedibili di pazienti urgenti, potendo comportare una riduzione delle elezioni non programmate, sebbene in circostanze eccezionali.

Parallelamente, è stata introdotta la creazione di una sala di ammissione/smagliamento per fronteggiare il boarding (l'attesa tra la fine della visita al Pronto Soccorso e l'ammissione nel reparto). Questa nuova struttura consente un margine di flessibilità, adattando la capacità da 8 a 18 posti letto in base alla domanda stagionale. Per le festività natalizie, i posti letto in questa sala sono stati aumentati a 18.

Queste azioni coordinate hanno già prodotto alcuni risultati positivi: una riduzione parziale dei tempi di attesa e delle segnalazioni riguardanti il boarding, nonché un incremento del 30% dell'attività chirurgica rispetto all'anno precedente durante i primi nove mesi del 2023. Tuttavia, resta un cammino da percorrere per mitigare completamente i disagi subiti dai residenti valdostani durante i periodi di afflusso turistico massiccio.