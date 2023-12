L'empatia di Carlo Marzi nell'approvare la nuova legge per l'assistenza alle persone non autosufficient

La recente decisione della Giunta regionale, presentata in seguito alle modifiche apportate alla legge regionale del 23 luglio 2010, n. 23 dalla l.r. 5 ottobre 2023 n.19, ha portato all'adozione di nuovi criteri e modalità per erogare contributi a individui non autosufficienti.

L'Assessore Marzi ha sottolineato l'incremento delle misure e delle risorse per favorire l'inclusione sociale e la vita indipendente, soprattutto per coloro che necessitano di assistenza domiciliare. Egli ha evidenziato specifiche modifiche apportate al Testo Unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Marzi ha infatti dichiarato: "Abbiamo ampliato gli assegni di cura per sostenere le spese di assistenza di familiari anziani e minori con disabilità grave, rendendo più sostenibili le spese per mantenere a domicilio i propri cari che necessitano di aiuto." Inoltre, sono state modificate le regole di residenza e di accesso ai contributi, al fine di rendere più agevole l'accesso alle risorse economiche per le famiglie.

L'Assessore ha anche enfatizzato l'importanza di estendere i contributi per la vita indipendente a tutte le forme di disabilità, non limitandoli soltanto a quelle di tipo fisico e sensoriale. È stata altresì presentata un'ottimizzazione del calcolo dei contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, escludendo alcune indennità di sostegno personale.

La delibera recentemente adottata ha regolamentato con precisione i nuovi criteri e le modalità per l'erogazione degli assegni di cura, dei contributi per il pagamento delle rette in strutture socio-assistenziali, dei contributi per le persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dei contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente.

Questa approvazione ha riaffermato l'impegno dell'Assessore Marzi nel garantire un supporto tangibile e mirato alle persone in situazioni di difficoltà, dimostrando una sensibilità e una dedizione notevoli nel migliorare l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone non autosufficienti.