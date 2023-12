Alessia Gontier, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta, siede in Consiglio nazionale

Nell'ambito dell'Assemblea dei delegati di Coldiretti, svoltasi a Palazzo Rospigliosi a Roma, è stata eletta all'unanimità la conferma di Ettore Prandini come Presidente nazionale dell'organizzazione. Tuttavia, un particolare rilievo è da attribuire ad Alessia Gontier, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta, la cui presenza nel Consiglio nazionale riveste un'importanza cruciale.

"Avere la possibilità di sedere nel Consiglio nazionale rappresenta un grande onore per una Federazione come la nostra", commenta Alessia Gontier, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta. "È un'opportunità unica per contribuire all'importante lavoro del Presidente Prandini e del suo team, volto al conseguimento di obiettivi ambiziosi a livello nazionale. Questi includono la promozione della competitività delle imprese agricole, la tutela della sovranità alimentare del nostro Paese per ridurre la dipendenza dall’estero, e la valorizzazione delle filiere produttive 100% Made in Italy, puntando sull'innovazione e la sostenibilità economica ed ambientale."

La presenza di Alessia Gontier in questo Consiglio nazionale rappresenta un segno tangibile dell'attenzione dedicata alle sfide che le aree interne e montane, come la Valle d’Aosta, devono affrontare. Gontier sottolinea l'importanza di mantenere alta l’attenzione su tali problematiche, che spesso portano all'abbandono e allo spopolamento, con impatti diretti su territori caratterizzati da delicati equilibri ambientali e idrogeologici.

"La Coldiretti nazionale ha posto un obiettivo ambizioso: raggiungere i 100 miliardi di valore dell’export agroalimentare. Questo sforzo è supportato dalla candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco e dalla lotta contro il falso Made in Italy sui mercati internazionali", aggiunge Gontier. "È cruciale investire in logistica, potenziando le infrastrutture e i trasporti per creare connessioni più efficienti tra vari hub, riducendo i tempi di consegna e abbattendo i costi superflui. Allo stesso tempo, occorrono scelte strutturali per affrontare gli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti climatici."

Parallelamente, Elio Gasco, Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta, sottolinea l'importanza del ruolo della federazione regionale nel collaborare strettamente con le istituzioni locali. Questo impegno mira a garantire la competitività delle aziende della regione, concentrando l'azione sindacale a livello locale e sollecitando l'ottimizzazione delle risorse disponibili.